Команда Трампа розглядає кілька стратегій для припинення війни в Україні – CNN

Майк Волтц, майбутній радник новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні. Про це пише CNN з посиланням на два джерела, знайомих з цим питанням, повідомляє Європейська правда.

Хоча над деталями стратегії ще триває робота, посадовці Трампа, ймовірно, наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори, кажуть співрозмовники.

Очікується, що представники адміністрації Трампа також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України.

Волтц розглядає ідеї у тому числі від генерала Кіта Келлога, якого Трамп оголосив у середу своїм спеціальним представником з питань Росії та України.

Пропозиція Келлога передбачає, що продовження американської військової допомоги Україні буде залежати від участі Києва в мирних переговорах з Росією і "офіційної політики США, спрямованої на припинення вогню і врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів". Прагнення України вступити до НАТО, тим часом, буде "відкладено" на тривалий період.

Волтц також розглянув окрему пропозицію, яку підтримав колишній посол Трампа в Німеччині Річард Гренелл. Той висловлював підтримку створенню "автономних регіонів" всередині України, хоча і не пояснював деталей.

Інша ідея полягає в тому, щоб дозволити Росії зберегти території, які вона утримує зараз, в обмін на членство України в НАТО. У той же джерела уточнюють, що мало хто в орбіті Трампа прагне запросити Україну до НАТО найближчим часом.

Україна була серед питань, які Волтц обговорював з радником Джо Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном під час зустрічі минулого тижня.

Водночас джерела застерігають, що поки що занадто рано говорити про те, якою буде врешті-решт стратегія команди Трампа.

Сам Трамп постійно змінює свою позицію і тактику меседжів, особливо з питань зовнішньої політики. Це означає, що процес планування щодо України, швидше за все, буде нестабільним.

Соратники Трампа, призначені на найвищі посади у сфері національної безпеки, вже публічно заявили, що новообраний президент розглядає низку варіантів – в тому числі й ті, що суперечать його попереднім поглядам.

Себастьян Горка, якого Трамп нещодавно призначив одним з головних заступників Волтца, нещодавно назвав Владіміра Путіна "бандитом" і заявив, що нова адміністрація може збільшити військову допомогу США Україні понад нинішній рівень підтримки, щоб домогтися швидкого завершення війни.

Водночас, високопосадовці Трампа очікують, що новообраний президент захоче зайняти таку ж жорстку позицію і щодо України, і може погрожувати припиненням допомоги.