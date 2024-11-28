У Фінляндії запустять спільний з Україною завод з виробництва безпілотників

Фінська група оборонних та безпекових технологій Summa Defence Ltd у співпраці з українськими партнерами створює завод з виробництва безпілотників у Фінляндії. Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє Європейська правда.

Метою заводу є швидке збільшення виробничих потужностей для безпілотників, що використовуються в бойових діях в Україні, а також запровадження промислового виробництва безпілотників у Фінляндії та Європі.

Масштабне виробництво безпілотників планується розпочати у першій половині 2025 року.

"Попит на безпілотні технології та виробничі потужності є високим. Безпілотники будуть поставлятися не тільки в Україну, а й по всьому Європейському Союзу та країнам НАТО. Дрони стануть постійною частиною суспільства, відіграючи життєво важливу роль у забезпеченні критично важливих суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах" , – сказав Юссі Холопайнен, генеральний директор Summa Defence Ltd.

Перший завод з виробництва безпілотників є стратегічною інвестицією, для якої Summa Defence створить дочірню компанію Summa Drones Ltd. Потім Summa Drones створить спільне підприємство у Фінляндії зі своїми українськими партнерами, мажоритарна частка в якому належатиме Summa Drones. Українськими компаніями, які беруть участь у спільному підприємстві, є "Корт", Elf Systems, Skyassist та MPS Development.

Окрім виробництва повітряних дронів, Summa Drones також вироблятиме наземні та морські дрони.