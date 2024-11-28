Стали відомі ймовірні характеристики російської ракети "Орєшнік"

Російська нова ракета "Орєшнік" здатна переносити ядерну зброю. Однак наразі не відомо, якою саме вибухівкою, якщо вона взагалі була, ракета вдарила по Дніпру.﻿ Про це повідомляє The New York Times, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як пише видання, у США вважають, що "Орєшнік" - це модтфікація російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж", випробування якої проводять із 2011 року.

За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райта, назва "Орєшнік" - це ймовірне відсилається на суббоєприпаси, що нагадують грона лісових горіхів

"Ця система перебуває в розробці вже деякий час" , - вважає експерт з нерозповсюдження ядерної зброї з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс.

Водночас Райт зауважив, що між ракетними системами "Орєшнік" і "Рубєж" є деякі фізичні відмінності. Уламки з місця удару вказують на те, що "Орєшнік" має розмір близько 92 см в окружності, тоді як "Рубєж" - 1 м 83 см.

Ймовірно, це пояснюється тим, що "Орєшнік" розрахований на польоти на менші відстані, ніж "Рубєж". Адже "Рубєж" може досягти цілі в будь-якій точці Землі, а "Орєшнік" може пролетіти близько 5 488 км. Навіть така відстань дозволить їй досягти більшої частини Європи.

Аналітик британської компанії Janes Нік Браун, що спеціалізується на оборонній розвідці, заявив, що "Орєшнік" є найдалекобійнiшою зброєю, яку колись використовували в конфліктах у Європі.

Також експерти вважають, що "Рубєж" може нести до чотирьох боєголовок. А "Орєшнік", для удару по Дніпру, ніс шість боєголовок, кожна з яких складалася з шести суббоєприпасів.

Удар по Дніпру

Минулого тижня російські терористи завдали удару по Дніпру, використавши балістичну ракету середньої дальності.

Диктатор Путін заявив, що це була новітня російська ракета, яку він назвав "Орєшнік". У своїх заявах він також пригрозив ударами по стратегічних об’єктах у США, Великій Британії та Франції.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), назва "Орєшнік" є лише позначенням науково-дослідної програми, у рамках якої розроблялася ця зброя. Сама ракета відома під назвою "Кедр".