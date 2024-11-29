До КНДР прибув міністр оборони Росії

До Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) сьогодні, 29 листопада, прибув із візитом міністр оборони РФ Андрій Білоусов. Російський чиновник планує, зокрема, зустріч із військово-політичним керівництвом Північної Кореї.﻿ Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

В оборонному відомстві країни-агресора заявили, що російського чиновника у КНДР зустрічали в аеропорту Сунан, розташованому в передмісті Пхеньяну.

Білоусов вже зустрівся з північнокорейським колегою міністр оборони КНДР генералом армії Але Гван Чхолем.

Як розповіли в Міноборони РФ, у Білоусова "в ході офіційного візиту заплановано проведення зустрічей із військовим та військово-політичним керівництвом КНДР".

Співпраця між РФ та КНДР

Нагадаємо, на тлі широкомасштабної військової агресії Росії проти України Кремль активно посилює зв'язки з Пхеньяном, який постачає країні-агресорці боєприпаси, ракети, віднедавна ще й надіслав військових. Як солдатів, так і інше отримане від КНДР озброєння РФ застосовує у своїй війні проти України.

Нещодавно також з'явилися повідомлення в західних ЗМІ, що Північна Корея також надала Росії військову техніку, зокрема артилерійські системи великої дальності.

Також повідомлялося, що у червні російській диктатор Володимир Путін відвідав з офіційним візитом Пхеньян, де підписав із північнокорейським лідером Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство. Документ, зокрема, передбачає надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з двох країн.

Відомо, що розгорнуті на території РФ північнокорейські військові пройшли навчання на полігонах на сході країни-агресорки. Після чого, частину солдатів КНДР переправили у Курську область. Північнокорейські військові вже брали участь у боях з українськими захисниками.

До слова, перед приїздом глави Міноборони РФ до КНДР, відбувся візит міністра оборони України Рустема Умєрова до Сеулу, де український чиновник провів зустрічі з топ-посадовцями Південної Кореї. Однією з тем обговорень стало посилення безпеки.