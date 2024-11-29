Орбан знову прокоментував удар "Орєшніком" та ескалацію війни в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після удару РФ ракетою "Орєшнік" по Дніпро заявив, що війна ще ніколи не була настільки небезпечною. Про це Орбан сказав у п’ятницю в інтерв’ю державному радіо, його цитує Index, повідомляє Європейська правда.

Глава угорського уряду заявив, що з України нещодавно надійшли дві "шокуючі новини".

"Ми перебуваємо в складній ситуації, ми ніколи не були так близькі до миру, і війна ніколи не була такою небезпечною" , – сказав прем'єр Угорщини.

За його словами, одна з новин полягає в тому, що росіяни запустили свою балістичну ракету нового типу, яка здатна доставляти ядерні боєголовки.

"Я не хочу, щоб це кудись скидалося. Якщо росіяни розгорнуть це, це буде світова війна з ядерним змістом. Це змусило нас усіх задуматися" , – сказав Орбан.

Раніше він уже заявляв, що застосування ракети середньої дальності "Орєшнік" для удару по Україні мають сприймати серйозно на Заході.

Друга новина, за його словами, це те, що на фронті гинуть представники країн Заходу.

"Спочатку, звичайно, люди говорять, що ми підтримуємо війну, надсилаємо зброю, але для неї нам також потрібні експерти та радники. Тож через деякий час ми доходимо до того, що американці та французи у військовому статусі можуть гинути на фронті. Представники Заходу вже гинуть в Україні, це надзвичайно небезпечний момент" , – сказав він.

Орбан також заявив, що Європарламент "все ще хоче продовжувати війну і навіть посилити її інтенсивність".