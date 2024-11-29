У ДТЕК назвали причину довготривалих відключень електрики

Вчора, 28 листопада, російські терористи здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Наслідки ударів стали ще серйознішими через застосування ворогом "Калібрів" з касетними боєприпасами.﻿ Про це йдеться у повідомленні ДТЕК, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як нагадують у компанії, під час обстрілу ворог застосував близько більше 90 ракет різних типів, серед яких були й "Калібри" з касетними боєприпасаи.

"Ліквідувати наслідки удару такими ракетами значно складніше" , - зазначаються у ДТЕК.

Енергетики зараз працюють над налаштуванням резервних схем електропостачання в тих районах, де це можливо. Однак ситуація залишається складною та непередбачуваною. Це може спричиняти часті зміни графіків відключень протягом доби. Українців закликають стежити за оновленнями в офіційних джерелах інформації.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює українські міста та села, завдаючи шкоди інфраструктурі й спричиняючи жертви серед цивільного населення. Для таких ударів ворог використовує ракети, артилерію, бойові дрони та авіацію.

У ніч на 28 листопада терористи застосували загалом 188 засобів повітряного нападу. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити: