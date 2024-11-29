"Тисяча Зеленського" та оновлення правил бронювання: що зміниться у грудні

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У грудні на українців чекає низка змін. Насамперед вони стосуватимуться підвищення податків та оновлення правил бронювання для бізнесу. Крім цього, з грудня мають розпочатися виплати "тисячі Зеленського" для всіх українців, повідомляє Економічна правда.

"Історичне" підвищення податків

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року. Передбачено, що з 1 грудня зокрема зросте розмір військового збору.

Так, з 1,5% до 5% зросте військовий збір із зарплат фізосіб. Виняток – військовослужбовці. Для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої групи військовий збір запроваджується у розмірі 10% від мінімальної зарплати (нині це 800 грн).

Для ФОПів третьої групи військовий збір запроваджують у розмірі 1% від доходів.

Крім цього, закон передбачає підвищення ставки податку на прибуток за 2024 рік для банків з 25% до 50%.

Водночас "національний кешбек" звільнили від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.

Виплата "тисячі Зеленського"

З 1 грудня мають розпочатися виплати "тисячі від Зеленського" для кожного українця. Президент анонсував таку ініціативу ще в жовтні, аби "підтримати населення в зимовий період".

Витратити кошти можна буде на оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, на донати, купівлю квитків в УЗ тощо.

Українці, які не мають доступу до "Дії", зможуть отримати тисячу від Зеленського через відділення "Укрпошти".

Більше про ініціативу президента, читайте у матеріалі: Вовина тисяча. Як працюватиме ініціатива Зеленського і на що можна буде витратити гроші.

Оновлені правила бронювання для бізнесу

З 1 грудня уряд оновлює правила бронювання для бізнесу. Причина таких змін – аудит Міністерства оборони, за результатами якого були виявлені незначні порушення.

Тепер щоб отримати статус "критично важливого" підприємство має відповідати двом умовам:

відсутність податкових боргів;

середня зарплата на підприємстві має бути не менше 20 тис. грн (або 2,5 мінімальних зарплат);

зарплата кожного військовозобов’язаного працівника, якого бронює підприємство – також не менше 20 тис. грн.

Щоправда, остання вимога стосується лише приватного бізнесу. Для державних та комунальних підприємств зарплатний критерій не змінився.

Третій критерій керівник підприємства обирає самостійно з наявних у постанові №76 регіональних чи галузевих критеріїв. Усі бронювання будуть здійснюватись через "Дію".

Відкриття Подільського мосту

З 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.

Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Крім цього, з 1 грудня запускають два додаткових автобусних маршрути по Подільському мостовому переходу – один на Троєщину і ще один на Воскресенку.

Маршрут №110 буде починатися від вулиці Милославської й прямуватиме до станції метро "Площа українських героїв". Він дублює маршрут №61 (Милославська – ст. Троєщина), тому робота останнього буде призупинена.

Маршрут №112 починається від вулиці Івана Микитенка, кінцева зупинка – станція метро "Лук'янівська".

Оновлення в роботі "Укрзалізниці"

З 15 грудня розпочнеться новий сезон в роботі "Укрзалізниці". Перевізник підготував низку додаткових потягів та рейсів міжнародного та внутрішнього сполучення.

Так, з 15 грудня "Укрзалізниця" запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт (Угорщина) та потяг Київ – Чоп – Братислава (Словаччина) з пересадкою.

Поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця). Вартість квитка у купейному вагоні – орієнтовно 3 000 грн.

Крім того, планують з 15 грудня запустити потяг маршрутом Київ – Чоп – Братислава, з пересадкою у Чопі. Вартість квитка в купейному вагоні – орієнтовно 1 500 грн.

Щодо змін всередині країни, передбачені запуск нових рейсів, оптимізація маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків. Зокрема, додаються нові рейси до Карпат – з Кривого Рогу, Дніпра, Полтави та Кременчука.

Виплати для дітей-сиріт

До Дня святого Миколая, який в Україні відзначають 6 грудня, опікуни та піклувальники дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразово отримають додаткову 1 тис. грн.

Відповідна ініціатива буде реалізована в межах "Зимової підтримки".

Також уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації. Основні цілі – комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду, пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Виплата грошової допомоги на дітей взимку

Уряд запровадив виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6 500 грн. Допомогу зможуть отримати діти з малозабезпечених сімей.

"Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн" , – розповів Денис Шмигаль.

Ці кошти можна витратити на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

У Мінреінтеграції уточнили, що виплати розраховані на дітей, які станом на 1 листопада 2024 року ще не досягли 18 років. Підтримка виплачуватиметься українцям, які станом на листопад 2024 року є одержувачами допомоги на проживання ВПО та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Безкоштовне паркування для захисників

З кінця листопада у Києві запрацювало безоплатне паркування для захисників. Для цього військові мають підтвердити свій статус у застосунку "Київ Цифровий".

Щоб ветерани могли скористатись правом безоплатного паркування, в застосунок додана можливість вносити статус учасника бойових дій, пояснили у КМДА.

Крім того, таке рішення унеможливить ситуації, коли на машини накладають штрафи через відсутність інформації про їхню належність військовим, наголосила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.