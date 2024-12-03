ЗСУ вибили росіян з плацдарму під Куп'янськом на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Російські війська намагались захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Їх штурм було відбито, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними Генштабу ЗСУ, у Харківській області, в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Окупанти мали перевагу в силах та навіть спробували переправився через річку.

Однак українські захисники, завдяки підтримці артилерії та підрозділів дронів, вибили противника з плацдарму.

"Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника" , - розповіли у Генштабі.

Українські військові змогли знищити ворога. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони, а над Новомлинськом майорять українські прапори.

Бої за Куп'янськ

Раніше ми писали про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Однак українські захисники змогли відбити атаку.

Водночас, за словами начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, наразі погрози Куп'янську немає. А ось речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що українські захисники змогли відкинути росіян від Куп'янська та контролюють ситуацію.