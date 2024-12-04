Данія надасть 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Данія надасть 6 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російських атак, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Урядовий портал.

Як зазначається, про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з міністеркою у європейських справах Данії Марією Б’єрре Хольст.

На початку зустрічі Хольст оголосила про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України: 6 млн буде спрямовано у Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства.

Під час зустрічі, сторони зосередились на обговоренні питань, пов’язаних з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 4 листопада оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.

Наприкінці листопада стало відомо, що федеральне міністерство економіки Німеччини надає ще 65 млн євро на ремонт української енергетичної інфраструктури.

Також 27 листопада, на тлі пошкодження об’єкта критичної інфраструктури у Тернопільській області, США направили до Тернополя допомогу задля забезпечення постачання тепла та води для домогосподарств і важливих об'єктів.