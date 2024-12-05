У Міненерго роз'яснили ситуацію з графіками відключень світла

Графіки відключень світла, які були запроваджені в листопаді після масованих ракетних обстрілів, поступово скорочуються. В Україні проводяться ремонти, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірi телемарафону.

За його словами, графіки відключень світла дозволили покращити ситуацію в енергосистемі України.

"За результатом ефективних і постійних ремонтів, які наразі відбуваються, ми бачимо, що графіки поступово скорочуються", - сказав Колісник.

Водночас він заявив, що залишається постійний ризик обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

Графіки відключень світла

Нагадаємо, Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. Світло почали відключати після масованої атаки 17 листопада. Також ворог атакував Україну 28 листопада.

"Укренерго" готується до кількох варіантів. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації. У такому разі світло відключатимуть до 8 годин на добу.

Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування як генеруючих, так і передавальних потужностей.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, "проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему".