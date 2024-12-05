Усик – Ф'юрі: в андеркарді реваншу боксуватимуть ще два українці

Поєдинки ще двох українських боксерів внесені до програми великого шоу, топ-подією якого стане реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Boxrec.

Перед головним боєм на ринг вийдуть Даніель Лапін та Андрій Новицький.

27-річний Лапін проведе 10-раундовий бій за титули чемпіона за версіями IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкому дивізіоні. Його суперником стане француз Ділан Колін.

Це буде третій поєдинок Лапіна у 2024 році. Раніше він переміг чорногорця Альміра Скрієлі та португальця Октавіо Пудивітра. Загалом Лапін провів на профі-ринзі дев'ять боїв і всі завершив на свою користь. У трьох випадках суперники опинялись в нокаутах.

29-річний Новицький, який боксує в суперважкій категорії, проведе 10-раундовоий бій проти мексиканця Едгара Раміреса. Для нього це буде 14-й поєдинок у кар'єрі. Усі попередні українець виграв, 10 з них завершив достроково.

Вечір боксу 21 грудня: що відомо

Мега-подія відбудеться на Kingdom Arena в аравійському Ер-Ріяді. У головному поєдинку Усик та Ф'юрі посперечаються за три титули чемпіонів світу в надважкій вазі – за версіями WBA, WBO, та WBC.

Дотепер в андеркарді значився поєдинок лише одного українця – Сергія Богачука. Вітчизняний боксер проведе бій у першій середній вазі проти узбека Ісраїла Мадрімова.

Раніше розглядався також варіант з Денисом Берінчиком, проте там все зірвалось через невизначеність з суперниками. Поява двох нових українських учасників вечора стала великою несподіванкою.

Список боїв в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі