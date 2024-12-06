РФ завдала авіаудару по Запорізькій області: десятеро загиблих, поранені діти (Оновлено)

Російські окупаційні війська 6 грудня атакували Запорізьку область. Внаслідок удару семеро людей загинули, згодом - десятеро, серед поранених - діти. З посиланням на керівника ОВА Івана Федорова.

За його словами, четверо людей поранені, серед них є двоє дітей. Також спалахнула станція технічного обслуговування.

Крім того, у деяких громадах є проблеми з електроенергією.

На місці працюють усі екстрені служби.

Оновлено 19:26. У Запоріжжі продовжує збільшуватися кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки. Відомо про 9 людей.

«Девʼятеро загиблих і шестеро поранених. Серед постраждалих двоє дітей 4 та 11 років» , - написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграмі.

Оновлено 21:47. ДСНС у Телеграмі повідомила, що Кількість загиблих унаслідок авіаудару російських військ по Запоріжжю зросла до десяти, 20 осіб постраждали.

«Запоріжжя. Загинули 10 осіб та 20 постраждали» , - йдеться у дописі.

Наразі ліквідовано пожежу, яка охопила будівлю СТО та шість автомобілів.

За даними ОВА, минулої доби, 6 грудня, російські війська завдали 435 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області:

254 безпілотників атакували Новоолександрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

9 обстрілів із РСЗВ завдали по території Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

172 артилерійські удари прийшлися по Кам'янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю та Новодарівці.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.