ОВА: У Херсонській області щонайменше 17 людей отримали поранення за добу

Через російську агресію в Херсонській області протягом 6-7 грудня щонайменше 17 людей дістали поранення, з них - 1 дитина, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Херсонська ОВА.

Один з цих цивільних постраждав рано в суботу внаслідок артобстрілу. У нього - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.

У п’ятницю російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, зерносховище, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Комишани, Тягинка, Михайлівка, Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Зміївка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Томина Балка, Новокаїри, Нововоронцовка, Зорівка, Шляхове, Понятівка, Давидів Брід, Веселе, Мала Олександрівка та місто Херсон.