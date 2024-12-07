Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "обмежений дефолт": у чому причина

Міжнародна агенція Fitch Ratings підтвердила довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "Обмежений дефолт" (RD). Рейтинг перебуває на цьому рівні, доки Україна продовжує реструктуризацію свого зовнішнього комерційного боргу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Fitch.

Як зазначається у повідомленні, Україна продовжує реструктуризацію свого зовнішнього комерційного боргу.

Після успішного завершення обміну єврооблігацій у вересні 2024 року уряд розпорядився про тимчасове призупинення платежів за зовнішнім комерційним кредитом (Cargill 0,7 млрд доларів, платежі призупинені з 3 вересня 2024 року), гарантованим державою єврооблігаціям "Укренерго" (825 млн доларів, 9 листопада 2024 року) та варрантам ВВП (платежі призупинено з 31 травня 2025 року).

Агентство очікує, що зупинення обслуговування боргу триватиме до кінця процесу реструктуризації боргу.

"Довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні RD доти, доки Fitch не вважатиме, що обміни завершені, а відносини із значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються" , - йдеться у повідомленні.

Реструктуризація боргу

Нагадаємо, у липні Україна домовилася з приватними кредиторами про відстрочення виплат із зовнішнього боргу.

А у вересні Україна оголосила про завершення операції з реструктуризації боргу.

Борг скорочено на 9 млрд доларів. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди та зниження чистої наведеної вартості боргу на 60%.

Реструктуризація призвела до того, що міжнародні агенції знизили рейтинги України до рівня "обмежений дефолт".

Цей рейтинг зараз ніяк не впливає на Україну, оскільки Київ поки що не планує виходити на ринок для залучення комерційного боргу. Все фінансування бюджетного дефіциту йде через офіційні канали урядів та міжнародних фінансових організацій.