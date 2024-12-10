Удар по Запоріжжю: четверо загиблих, кількість поранених зросла до 20 (Оновлено)

Удень 10 грудня російські вдарили по медичному закладу у Запоріжжі. Вже відомо про четверо загиблих та 20 поранених.

"Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби" , – повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Згодом він написав, що кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них один у важкому стані. Також постраждали двоє лікарів.

Оновлено о 17:30

"Рятувальна операція триває. Станом на зараз кількість поранених зросла до 16 осіб" , - уточнили в ОВА.

Оновлено о 19:59

"До 20 зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю" , - повідомив голова Запорізької ОВА.

Оновлено о 20 :31