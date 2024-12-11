У Каліфорнії масштабна лісова пожежа: знищено будинки та машини

В понеділок увечері в каньйоні Малібу (Каліфорнія) розпочалась масштабна лісова пожежа, яка вже охопила понад 3000 акрів землі. Пожежники борються з вогнем, залучивши понад 1500 рятувальників, але на ранок середи вогонь ще не вдавалося локалізувати, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє BBC News.

Пожежа в Малібу: Масштабне загоряння в каньйоні Малібу

У понеділок увечері в каньйоні Малібу, Каліфорнія, спалахнула велика лісова пожежа, яка швидко охопила понад 3000 акрів землі. Оскільки вогонь швидко поширювався, було оголошено обов'язкову евакуацію для всіх жителів цього популярного туристичного та житлового регіону.

Фото: AP News

Залучення понад 1500 рятувальників: боротьба з пожежею

До боротьби з полум'ям було залучено близько 1500 рятувальників. Однак, попри зусилля, на ранок середи пожежу не вдалося локалізувати, і вона все ще залишалася неконтрольованою. Чиновники зазначили, що гасіння ускладнене сильними вітрами Санта-Ана, які додали енергії вогню.

Зірки на евакуації: у небезпеці будинки знаменитостей

Малібу відомий як місце проживання багатьох знаменитостей, і під час евакуації не обійшлося без повідомлень про відомих мешканців, яким довелося залишити свої будинки. Відомо, що в зоні евакуації опинилися будинки Леді Гаги, Бейонсе та Джей Зі. Актор Дік Ван Дайк також евакуювався з дружиною та тваринами, хоча їхнього кота оголосили зниклим. Співачка Шер також була змушена покинути свою оселю.

Загроза для будинків і майна: руйнування та пошкодження

Пожежа вже залишила за собою руїни: згоріли автомобілі, автобуси, а також десятки будинків, більшість з яких сильно пошкоджено або знищено. Крім того, вогонь наблизився до важливих інфраструктурних об'єктів, включаючи урядові установи та школи.

Кліматичні зміни та вітри Санта-Ана: основні фактори пожежі

За словами влади, основною причиною інтенсивного поширення вогню стали сильні вітри Санта-Ана. Ці вітри створюють екстремальні умови для виникнення та розвитку лісових пожеж. Вчені припускають, що зміна клімату також сприяє збільшенню числа таких інцидентів через підвищення температур та посухи в регіоні.

Подальші евакуації та федеральна допомога

Попри масштабні зусилля з ліквідації вогню, пожежники продовжують працювати в екстремальних умовах. Федеральна допомога вже доступна, а чиновники попереджають, що пожежі можуть поширюватися далі, що змусить їх оголосити нові евакуації. Каліфорнія вже неодноразово стикалася з подібними катастрофами, і вчені зазначають, що кліматичні зміни збільшують ризик подібних природних катастроф.

Нагадаємо, що біля узбережжя США стався землетрус магнітудою приблизно 7,0 за шкалою Ріхтера. На цьому тлі можливе цунамі.

Крім того, вулкан, розташований неподалік Рейк’явіка, вивергся вдесяте за останні три роки, створивши видовищні фонтани лави та диму. За даними Метеорологічного управління Ісландії, інцидент не спричинив перебоїв у роботі інфраструктури чи авіасполучення.