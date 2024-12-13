США запровадили візові обмеження проти 20 грузинських політиків

Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати, повідомляє Європейська правда.

Нова заборона на видачу віз стосуватиметься "приблизно 20 осіб", серед яких – міністри, депутати парламенту, представники силових структур та приватні особи. Конкретні прізвища у повідомленні не розкривають.

Держдеп засудив продовження партією влади у Грузії жорсткого придушення протестів проти зміни курсу країни і невиправданого застосування сили проти протестувальників, представників опозиції і ЗМІ.

"Грузинська мрія" відвернулася від євроатлантичного майбутнього Грузії, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке закріплене у конституції" , – йдеться у заяві.

У Держдепі додали, що готують додаткові дії, включно із санкціями, щодо осіб, причетних до руйнування демократії у Грузії.

Нагадаємо, після загострення ситуації у Грузії у листопаді першими національні санкції запровадили держави Балтії та Україна, лунають заклики до таких дій на рівні ЄС.