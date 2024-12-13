СБУ запустила спеціальний чатбот "Спали ФСБешника": для чого він потрібен
Служба безпеки України запустила спеціальний чатбот "Спали" ФСБешника" для оперативного збору інформації про спроби вербування російськими спецслужбами, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба СБУ.
Його створено в Telegram, оскільки цю cjwмережу ворог найчастіше використовує для того, щоб залучити громадян України, а особливо молодь і неповнолітніх, до підпалів авто ЗСУ, приміщень ТЦК, мінувань, різного роду диверсій і терактів.
Через чатбот "Спали" ФСБешника" можна за кілька кліків надати СБУ детальну інформацію про спробу вербування: вказати соцмережу чи месенджер, через який працювали російські спецслужби, зазначити на яких об’єктах пропонували вчинити диверсію, а також передати номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину.
Спецслужба гарантує конфіденційність надання інформації. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване співробітниками СБУ, зазначено в повідомленні.
СБУ нагадує, що підпали авто ЗСУ, приміщень ТЦК та інших будівель, закладення вибухівки – є кримінальними злочинами, які передбачають суворе покарання навіть для неповнолітніх. Вчинення диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України) і теракту (ст. 258 ККУ) тягнуть за собою кримінальну відповідальність і увʼязнення до 10 років. Ця норма поширюється на громадян віком від 14 років.
"Російські спецслужби намагаються завербувати тебе для підпалу, теракту чи мінування? "Спали" ворога сам - здай його до СБУ!
Для цього Служба безпеки України запускає офіційний чатбот "Спали ФСБешника".
Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!..
Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде "своїм другом" для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк...
Не пали своїх! "Спали" ворога!".
Що передувало:
Станом на вересень за даними поліції було зафіксовано вже понад 200 фактів підпалів автомобілів українських військовослужбовців, близько чверті з них скоїли неповнолітні.