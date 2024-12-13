Кабмін приватизує одного з найбільших в Європі виробників деталей для авто

Кабінет міністрів затвердив умови продажу на електронному аукціоні державної частки (100%) у статутному капіталі ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Відповідне рішення уряд ухвалив 13 грудня 2024 року, повідомляє Економічна правда.

Відповідно до умов стартова ціна продажу зазначеної вище частки становить 278,5 млн грн. Всі отримані від реалізації кошти буде направлено до державного бюджету і спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Раніше голова Фонду держмайна ФДМУ Віталій Коваль розповідав, що "Мотордеталь-Конотоп" – це прибуткове бюджетоутворююче підприємство в Конотопі, на якому працюють понад 700 осіб.

"Їхні клієнти – відомі свідомі компанії, на кшталт Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT" , – написав Коваль.

"Мотордеталь-Конотоп" – один із найбільших заводів у Європі, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

Нагадаємо, 10 серпня 2023 Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, що належать сенатору Ради Федерації РФ Сергію Калашникову. Одним з його активів було ТОВ "Мотордеталь-Конотоп".