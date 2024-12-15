Енергетики пояснили, як відключатимуть світло за новими графіками

Нові графіки відключення світла, які ввели в Україні, дозволять збільшити кількість часу зі світлом. Енергетики пояснили, завдяки чому це досягатиметься.З посиланням на ДТЕК, соцмережі керівника компанії YASNO Сергія Коваленка, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За даними ДТЕК, в Україні запроваджують уніфіковані графіки для всієї країни, це означає, що графіки будуть виглядати та діяти однаково в усіх містах, а кількість часу збільшиться.

"Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою" , - констатують в ДТЕК.

В компанії пояснюють, що це стало можливим, бо по всій країні кожну групу поділили на підгрупи і тепер коли всю групу вимикати не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему.

"Як наслідок, більше людей будуть одночасно зі світлом. Але треба розуміти, якщо стануться локальні аварії або ворог пошкодить лінії електропередач графіки для цього регіону зміняться" , - зазначили в ДТЕК.

Звідки з'явиться "зайвий" час зі світлом?

Зокрема, керівник компанії YASNO Сергій Коваленко зазначив, що в новому підході основним часовим проміжком, яким користуватимуться оператор системи розподілу, буде 30 хвилин і "це зафіксовано на папері".

"Бо саме стільки часу тепер відводиться на те, щоб будинок увімкнули після знеструмлення. Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин, як було в попередніх версіях графіків" , - розповів він.

Крім того, за його словами, групи остаточно стають чергами, з’являються підчерги.

"Підчерга - це черга, поділена навпіл, тобто було шість черг. Тепер буде дванадцять підчерг. Для чого? Для того, щоб коли "Укренерго" дає обмеження, для якого можна було б вимкнути лише половину користувачів у черзі, це робити, а не вирубати всю чергу. Тобто тепер підхід стає більш гнучким і в питанні кількості відключених споживачів" , - пояснив Коваленко.

Нові графіки відключення світла в Україні

Нещодавно Міненерго України схвалило нову Інструкцію щодо складання та застосування графіків відключення світла. Зокрема, у ній передбачені однакові принципи застосування графіків у всіх областях.

Зазначимо, що нові графіки почали складати вже з 13 грудня. Раніше в Міненерго заявили, що перерви між чергами при відключеннях світла повинні бути не менше двох годин. А їх тривалість - не більше шести.