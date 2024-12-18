Сенат Чехії визнав депортацію кримських татар актом геноциду

Сенат Чехії у середу, 18 грудня, визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила глава української делегації до ПАРЄ Марія Мезенцева.

Мезенцева заявила, що сенат Чехії одноголосно визнав масову депортацію кримських татар актом геноциду.

Як йдеться на сайті Сенату, 76 сенаторів були присутні, з них 70 проголосували "за", четверо утрималися, проти не проголосував ніхто.

"Слово від делегації має Мустафа Джемілєв. Сенат аплодує стоячи", – додала вона.

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У 2022 році Палата громад Канади одноголосно визнала масову депортацію кримських татар актом геноциду. Раніше депортацію кримських татар визнали геноцидом в Україні, Латвії та Литві.

У липні 2024 року польський Сейм (нижня палата парламенту) ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, коли їх депортувала з Криму радянська влада.

У жовтні естонський парламент ухвалив заяву до 80-х роковин масової депортації кримських татар, яку визнав актом геноциду.