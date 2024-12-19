У застосунку "Резерв+" стався збій: що відомо

У мобільному застосунку "Резерв+" стався у четвер, 19 грудня. Користувачі скаржаться на проблеми зі з'єднанням, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Користувачі зазначають, що застосунок довго завантажується. Після цього на головному екрані висвітлюється вікно про технічну проблему або ж про відсутність з'єднання.

У Міністерстві оборони поки не коментували збій і не називали причину технічної проблеми.

Скриншот: Курс України

Що таке "Резерв+"

Навесні 2024 року Міністерство оборони запустило електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це мобільний застосунок "Резерв+".

Через застосунок військовозобов'язані українці можуть оновити військово-облікові дані, переглянути інформацію з реєстру "Оберіг" та сформувати військово-обліковий документ. Також у "Резерв+" відображаються відстрочки та бронювання.

Електронні документи з "Резерв+" мають таку ж юридичну силу, як і паперові аналоги.

Також у Міноборони розповідали, що у мобільному застосунку може з'явитися нова функція. Йдеться про онлайн трекінг повісток.