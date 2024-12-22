Скорочений графік, закриті ТРЦ: NYT пише про енергетичну кризу в Ірані

Урядові установи в Ірані зачинені або працюють за скороченим графіком, школи та коледжі перейшли на онлайн навчання через енергетичну кризу.﻿﻿ З посиланням на The New York Times, повідомляє Українська правда.

Окрім цього, автомагістралі та торгові центри поринули в темряву, а промислові підприємства були знеструмлені, що призвело до майже повної зупинки виробництва.

Видання зазначає, що, хоча Іран має одні з найбільших запасів природного газу і сирої нафти у світі, він переживає повномасштабну енергетичну кризу, яку можна пояснити роками санкцій, неефективним управлінням, старінням інфраструктури, марнотратним споживанням - і цілеспрямованими атаками Ізраїлю.

Хоча Іран роками бореться з проблемами своєї інфраструктури, президент попередив, що проблема досягла критичної точки.

Більшу частину минулого тижня країна була фактично вимкнена з метою економії енергії. У той час як пересічні іранці обурювалися, а промислові лідери попереджали, що пов'язані з цим збитки становлять десятки мільярдів доларів.

Офіційні особи заявили, що дефіцит газу, необхідного для функціонування країни, становить близько 350 мільйонів кубометрів на день, і оскільки температура впала, а попит на нього різко зріс, чиновники були змушені вдатися до крайніх заходів, щоб дозувати газ.

Уряд опинився перед двома суворими виборами. Або припинити подачу газу до житлових будинків, або припинити постачання на електростанції, які виробляють електроенергію. Уряд обрав останній варіант, оскільки відключення газу в житлових будинках становило б серйозну загрозу безпеці і перекрило б основне джерело тепла для більшості іранців.

До 20 грудня 17 електростанцій були повністю виведені з ладу, а решта працювали лише частково.

Державна енергетична компанія Tavanir попередила про масові відключення електроенергії, які можуть тривати кілька днів або тижнів.