Вночі у російських Казані та Ростові пролунали вибухи

З вечора 21 грудня жителі Ростова та Казані почали повідомляти про вибухи. З посиланням на російські Telegram-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мешканці Казані повідомляють про вибух у районі житлового комплексу "Арт-Сити" (там же неподалік знаходиться ЖК "Лазурное небо", атаковане раніше вранці дронами). Також опубліковано відео із димом після вибуху.

Наголошується, що безпілотники могли атакувати Казанський вертолітний завод. Однак російські чиновники, пояснюючи вибух, заявили, що це сапери знищили боєприпас одного з безпілотників, який не розірвався під час сьогоднішньої ранкової атаки.

Також вибухи пролунали у Ростові. Деталі поки не повідомляють. За інформацією керівника "Центру вивчення окупації" Петра Андрющенка, близько опівночі в Ростові пролунало 4 вибухи.