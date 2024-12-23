Північна Корея збільшила постачання зброї до РФ: супутникові знімки

Північна Корея збільшила постачання боєприпасів у Російську Федерацію. КНДР розширює виробництво зброї всередині країни, отримуючи натомість гроші і нафту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як пише видання, з посиланням на офіційних осіб США і Південної Кореї, все більше зброї прибуває морем і залізницею для поповнення запасів російських військ. Залізничний потік на переході Туманган-Хасан на кордоні Росії та Північної Кореї сягнув рекордних показників 2024 року. При цьому кількість вагонів, що проходять через кордон, потроїлася.

Ймовірно, КНДР вже відправила до Росії близько 20 тисяч контейнерів з боєприпасами. Серед них артилерійські снаряди калібру 122 мм і 152 мм, новітні балістичні ракети класу Hwasong-11.

Також Росія могла завезти на свою територію понад п'ять мільйонів артилерійських снарядів і десятки ракет, включно з понад 100 ракетами класу Hwasong-11, більш відомих як KN-23 і KN-24.

За словами джерела видання, ці ракети можуть бути неточними, але їхня "дальність вражає" - до 700 км.

"Це загроза нашим містам", - сказало джерело The Wall Street Journal.

Окрім цього КНДР вже відправила до РФ 170-мм самохідні гаубиці і 240-мм реактивні системи залпового вогню великої дальності. Постачання РСЗВ свідчать про те, що Північна Корея передає Росії і новішу зброю, а не тільки застарілі артилерійські снаряди, як здавалося раніше.

На заміну російські фахівці допомагають КНДР удосконалити зброю, що передається Москві. Ймовірно, отримані Росією РСЗВ були оснащені новими системами наведення і управління. Аналогічним чином було модернізовано і 600-мм ракетну установку KN-25.

Як пише The Wall Street Journal, в інтересах Росії в Північній Кореї працюють на повну потужність близько 200 заводів із виробництва боєприпасів. Для них Москва надає паливо та обладнання. У Північній Кореї розширюється виробництво балістичних ракет малої дальності, які також використовуються для ударів по Україні. Супутникові знімки SI Analytics свідчать, що на заводі з виробництва ракет Hwasong-11 швидкими темпами йде нове будівництво.

В обмін на зброю КНДР отримує з Росії гроші і нафту. Тільки угоди з постачання зброї могли принести Північній Кореї до 5,5 млрд доларів від початку війни в Україні. Росія може платити Пхеньяну ще до 572 млн доларів на рік за перекинуті з КНДР війська. Лише ця цифра більш ніж удвічі перевищує попередній пік торгівлі між Росією та Північною Кореєю у 2005 році - 233 млн доларів.

Солдати КНДР у Росії

Осінню цього року США підтвердили присутність північнокорейських військових у Росії. Ймовірно, солдати КНДР прибули на кораблях і проходять навчання на полігонах. За інформацією української розвідки, в Росію могли перекинути близько 12 тисяч північнокорейських військових, частина з яких перебуває в Курській області.

У Південній Кореї вважають, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових. А до грудня їх кількість збільшиться до 10 тисяч солдатів.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що дії КНДР нібито передбачені "договором про всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю.

За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, КНДР хоче отримати від Росії технології в обмін на солдатів. Йдеться про технології у ракетній, ядерній та інших військових програмах.