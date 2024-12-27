За добу 171 бойове зіткнення: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

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Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення, найгарячіша ситуація – на Покровському, Курахівському та Времівскьому напрямках, які російські загарбники атакували загалом майже 90 разів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Чернещина, Новосергіївка, Платонівка, Зелений Гай, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Зарічне та Торське.

Вчора агресор чотири рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Чотири штурми відбулись минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 20 атак противника, ворог завдав 424 артилерійські обстріли, зокрема 30 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 24 авіаційних удари, скинувши 34 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.