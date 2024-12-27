Прем'єр Грузії знову пригрозив президентці в'язницею: причина

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив президенту Саломі Зурабішвілі в'язницею, якщо та відмовиться залишати резиденцію глави держави після закінчення терміну своїх повноважень, повідомляє Новини-Грузія.

"Наш обов'язок попередити Саломе Зурабішвілі та інших відповідних осіб. Це не тільки наше право, а й наш обов'язок. Будь-який уряд має бути орієнтований не на репресії, а на попередження злочинності. Наше завдання в даному випадку - попередження злочинності. Ми повинні попередити Саломе Зурабішвілі. Це було б дуже поганою картиною, якби нам довелося силоміць вивести її з резиденції і перевести до виправного закладу" , - заявив Кобахідзе.

Він додав, що це "попередження" стосується не тільки самої Зурабішвілі, а й "господарів", які "дають доручення", ймовірно, маючи на увазі іноземних лідерів, які відкрито підтримують президента.

29 грудня відбудеться інавгурація Михайла Кавелашвілі. Шостим президентом його обрала колегія, укомплектована членами "Грузинської мрії".

П'ятий президент Саломі Зурабішвілі відмовляється скласти повноваження. Вона заявляє, що до призначення нових парламентських виборів залишатиметься єдиним легітимним представником влади у країні.

Частина опозиції каже, що готова фізично захищати Зурабішвілі у палаці Орбеліані після 29 грудня. У відповідь вона заявила, що не потребує будь-якого захисту, оскільки залишиться президентом "зі своїми символікою, значенням та незалежністю".