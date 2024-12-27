Влада Азербайджану назвала причину катастрофи літака AZAL

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Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився у Казахстані, свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоїне втручання, встановить слідство.﻿ Заяву Набієва наводить азербайджанське видання Report, повідомляє Європейська правда.

Набієв розповів, що члени слідчої комісії були направлені в місто Актау у Казахстану для ознайомлення з подробицями аварії на місці та станом потерпілих.

За словами міністра, постраждалі пасажири і бортпровідники, що вижили, розповіли, що почули вибух, перебуваючи над Грозним.

"Один із бортпровідників отримав поранення руки. Також, за кадрами із соціальних мереж і ЗМІ, видно, що одна жінка отримала травми руки та ноги. На крилі літака виявлено отвори, а всередині повітряного судна зафіксовано пошкодження фюзеляжу і сліди від осколків. Постраждалі громадяни Росії також повідомили, що чули три вибухи над Грозним. За їхніми словами, звуки вибухів лунали зовні, після чого щось вдарило по літаку" , – сказав Набієв.

За словами міністра, після аварії в пресі звучала версія про зіткнення літака з птахами.

"Однак попередні висновки експертів вказують на наявність зовнішнього втручання. Про це свідчать вигляд уламків літака на землі та свідчення очевидців. Тип зброї, використаної під час втручання, буде встановлено слідством" , – зазначив Набієв.

Міністр також додав, що під час аналізу траєкторії польоту літака можна побачити, що він змінив курс на Актау через Махачкалу.

"Крім цього, слідство встановить, з якої причини пілот ухвалив рішення про аварійну посадку. Також належить прояснити питання з відключенням GPS на борту літака" , – додав міністр.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

"Азербайджанські авіалінії" зупинили рейси до низки російських міст після катастрофи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія намагалася сховати сліди збиття азербайджанського літака та закликав до справедливого розслідування авіатрощі.