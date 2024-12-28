Британська розвідка проаналізувала, як РФ змінила тактику ракетних ударів по Україні

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Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд масованій ракетній атаці на Україну, яку РФ здійснила в ніч з 12 на 13 грудня, повідомляє Європейська правда.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони.

Як зазначено, під час цієї атаки РФ використала стратегічну і тактичну авіацію, а також балістичні ракетні системи.

Крім того, додали у розвідці, кораблі Чорноморського флоту РФ запускали ракети "Калібр", а з чисельних пускових майданчиків запускались ударні дрони.

Загалом під час цієї атаки РФ застосувала близько 90 ракет і 180 ударних дронів.

Цілями атаки РФ були об’єкти критичної інфраструктури України, також РФ намагалась придушити українську ППО шляхом насичення атаки ударними дронами.

"Цілком імовірно, що Росія вирішила витратити час на створення запасів між ударами, а потім завдавати удари великими і нечастими хвилями, а не частішими і дрібнішими, як це було на початку року", – зазначили у відомстві.

При цьому у відомстві констатували, що Росія зберігає можливість і запаси, що дозволяють використовувати ракети і дрони в меншій кількості "як каральний захід без попередження".

У жовтні британські розвідники писали, що впродовж місяця Росія запустила по українських регіонах близько 2 тисяч ударних дронів, а це – приблизно на 700 одиниць більше, ніж у вересні.

Як зазначала раніше розвідка Британії, 28 листопада Росія досягла нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Тоді вперше показник втрат РФ за день перевищив 2000.