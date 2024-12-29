У Південній Кореї літак потрапив у авіакатастрофу: відомо про понад сотню загиблих

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Пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого вибухнув. Попередньо відомо про 120 загиблих. З посиланням на Yonhap, повідомляє Українська правда.

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом. Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Місцеві чиновники повідомляють, що літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся з огорожею та зазнав значних пошкоджень. На місці події тривають рятувальні роботи, а слідчі встановлюють причини катастрофи.