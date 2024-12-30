У Мінфіні назвали суму міжнародної допомоги Україні за 2024 рік

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У 2024 році Україна отримала 41,7 млрд доларів міжнародної допомоги. Це приблизно стільки ж, як і минулого року, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на телемарафонi.

"У цьому році ми вже залучили 41,7 млрд доларів як допомогу від партнерів", - сказав він.

За його словами, це дало змогу повністю профінансувати пенсії, заробітні плати в освіті та в охороні здоров'я.

"Уся система гуманітарно-соціального напрямку профінансована", - додав міністр.

Марченко заявив, що міжнародна допомога залишається важливим інструментом для підтримки макрофінансової стабільності в Україні в умовах повномасштабної війни та дозволяє державі виконувати соціальні зобов'язання перед громадянами.

Нагадаємо, у 2023 році Україна отримала 42,9 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.

У жовтні НБУ покращив прогноз щодо обсягів міжнародної допомоги Україні до 41,5 млрд доларів 2024 року та 38,4 млрд доларів наступного.

Окрім фінансової допомоги Україна отримує військову. Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, Україна забезпечена засобами для ведення війни щонайменше протягом першої половини 2025 року. За його словами, за цей час потрібно домовитись про продовження допомоги США.