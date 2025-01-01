У Львові з'явилася вулиця Ірини Фаріон

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1 січня, у Львові урочисто відкрили вулицю Ірини Фаріон – відомого українського мовознавця, політика та громадського діяча. Про це заявила пресслужба Львівської міської ради, повідомляє Дзеркало тижня.

На відкриття вулиці прийшли рідні та друзі Ірини Фаріон, керівництво міста та області, академічна спільнота, львів'яни. Під час події наголосили, що символічно, що вулицю з ім'ям Ірини Фаріон, рішення про перейменування якої ухвалили депутати Львівської міської ради 28 листопада, відкривають у день народження Степана Бандери – 1 січня.

Вулиця розташована у Галицькому районі – центральній частині міста. Вона пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної – позаду головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка». У «Львівській політехніці» Ірина Фаріон працювала понад 22 роки.

Подія завершилася колядою у виконанні Муніципального хору "Гомін". За словами дочки, Ірина Фаріон дуже любила різдвяні традиції.

Нагадаємо, в Ірину Фаріон стріляли 19 липня біля її будинку у Львові. Жінка померла у лікарні. 22 липня з мовознавцем попрощалися тисячі українців. Поховали її на Личаківському цвинтарі, на полі №22. Наприкінці літа на фасаді будинку на вул. Масарика, 3, де мешкала Ірина Фаріон, відкрили меморіальну дошку.