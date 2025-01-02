Синєгубов: Балаклію та Ізюм готують до кругової оборони

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

У Харківській області міста Ізюм та Балаклія готують до кругової оборони. Зокрема, продовжується будівництво фортифікаційних споруд і це є заплановані заходи, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірi телемарафону.

Він пояснив, що заходи з укріплення оборони в регіоні, зокрема в населених пунктах Ізюм та Балаклія, є частиною запланованих заходів, які передбачені для зміцнення обороноздатності Харківської області.

"Знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це - побудова фортифікаційних споруд, це - кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма", - розповів Синєгубов.

Голова Харківської ОВА зазначив, що наразі не може розкривати інформацію про стадію будівництва фортифікаційних споруд. Водночас він підкреслив, що адміністрація виконує всі поставлені перед нею завдання.

Синєгубов також зауважив, що частину робіт безпосередньо виконують військовослужбовці. За його словами, процес відбувається за затвердженим планом і перебуває під повним контролем військових.

Нагадаємо, вчора Андрій Рубцов, офіцер відділення комунікацій 116-ї окремої механізованої бригади, заявив, що ЗСУ фіксують спроби росіян переправиться через річку Оскіл у Харківській області. Ворог робить це на надувних човнах, проте всі спроби невдалі.