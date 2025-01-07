Bitcoin знову перевищив позначку 100 тисяч доларів

Bitcoin вперше за два тижні перевищив позначку $100 000, оскільки ралі на фондовому ринку на початку першого повного торгового тижня у 2025 році посилило попит на більш ризиковані активи. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

У понеділок оригінальна криптовалюта зросла на 4,1% до $102 504. Станом на неділю, за даними Bloomberg, тижневий приріст криптовалюти склав 5,66%, що є найбільшим показником з 24 листопада.

Рекордний ріст Bitcoin у 2024 році вичерпав себе наприкінці грудня, коли інвестори прагнули зафіксувати прибутки. Оптимізм щодо того, що прихильний до криптовалют Білий дім під керівництвом Дональда Трампа створить сприятливий режим у США, раніше допоміг підняти токен до історичного максимуму в $108 315.

Зміна імпульсу відбулася після того, як у п'ятницю інвестори вклали 908 мільйонів доларів у біржові фонди США, що торгують Bitcoin, що стало п'ятим за величиною притоком для групи з моменту їх запуску в січні 2024 року, згідно з даними Bloomberg. Ці фонди зафіксували рекордний чистий відтік у розмірі $680 млн 19 грудня.