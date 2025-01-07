Deepstate: Майже все Курахове окуповане російськими військами

Аналітичний проєкт Deepstate повідомив, що майже все Курахове на Донеччині окуповане російськими військами й це дає можливість росіянам просуватися на захід, повідомляє Українська правда.

За даними проєкту, станом на кінець доби 6 січня у межах міста Курахове на околицях ТЕС ще була певна кількість спостережних пунктів, але глобально це вже не впливає на контроль над містом.

Аналітики також стверджують, що росіяни перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограда, де очікується нарощення кількості атак ворога.

За їхньою інформацією, контроль над містом дає ворогу багато переваг для розвитку наступальних дій на захід.