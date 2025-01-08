У Придністров’ї заявили, що мають газ ще на понад 20 днів

У невизнаному Придністров’ї кажуть, що запасів газу в регіоні має вистачити ще на 24 дні, що більше, ніж припускали у початкових прогнозах. Про це сказав "міністр" економічного розвитку Сергєй Оболоник, його слова наводить місцевий канал "ТСВ", повідомляє Європейська правда.

На засіданні де-факто влади Придністров’я Оболоник заявив, що наявних запасів газу вистачить ще на 24 дні для мінімального постачання усьому регіону.

Щоденне споживання в умовах економії складає 270 тисяч кубометрів.

Раніше передбачали, що на півдні Придністров’я газу вистачить лише до 20 січня, а у північних районах – до 10 січня.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.