Какие продукты мешают худеть

Обезжиренные продукты, молоко, хлеб – в этой еде, по идее, не должно быть сахара. Но он есть, причем в немалых дозах, пишет Татьяна Годард, диетолог, психолог, фитнес-тренер, НВ Бизнес.

«Я правильно питаюсь, занимаюсь спортом, но не худею», — эти слова мне приходится слышать в своей практике чуть ли не каждый день. В итоге выясняется, что в рацион человека входят продукты со скрытым сахаром, которые либо серьезно тормозят, либо полностью останавливают процесс похудения.

Что же это за продукты, и почему от них набирают вес?

Простой сахар опасен не только тем, что на нем растут, как на дрожжах, - он также провоцирует тот самый «волчий аппетит», который вынуждает постоянно переедать. За чувство голода отвечает в основном глюкоза. Когда ее уровень в крови падает, аппетит растет, и, наоборот, когда повышается - аппетит уменьшается. Информация об уровне глюкозы регулярно поступает в мозг, где расположен центр насыщения. После употребления сахаросодержащих продуктов, уровень глюкозы в крови резко поднимается, а вскоре так же быстро падает. Оттого появляется острое чувство голода, утолить которое становится все сложнее.

Хочется обязательно чего-то очень калорийного – быстрых углеводов, то есть, сахара. Он вызывает очередной скачок глюкозы, после которого происходит резкое ее падение. Процесс этот бесконечен. Получается замкнутый круг и многолетняя зависимость, с которой человеку очень сложно справиться самостоятельно. Конечно, необоснованный жор может наступать по разным причинам, но главная – скачки сахара.

Подсесть на простые углеводы очень просто. Ученые доказали, что употребление сахара стимулирует те же зоны мозга, что и опиаты, вызывая острое ощущение удовольствия, которое хочется испытывать как можно чаще. Поэтому зависимость от сладкого - самая опасная и сильная из всех видов пищевых зависимостей.

Разумеется, эти механизмы хорошо знакомы производителям продуктов питания. Они незаметно подсаживают нас на еду, в которой, по идее, не должно быть сахара. Но он есть, причем в немалых дозах. Это делает продукт «вкусным» и побуждает нас регулярно его покупать.

Сахара много в конфетах, мороженом, выпечке, варенье, меде, газировке, йогуртах со сладким наполнителями и т. д. Это очевидно. Также все знают, что он есть в магазинных пакетированных соках, мюслях и разных видах хлопьев. А где искать скрытый сахар?

1. Обезжиренные продукты

Самая распространенная ошибка худеющих и слабое место многих программ, рекомендуемых специалистами по «традиционному» питанию, — употребление обезжиренных продуктов. Европейские ученые и диетологи представили убедительные доказательства того, что обезжиренные продукты, включая йогурты, кефир и молоко, вредны не только для фигуры, но и для здоровья. Чтобы придать своим продуктам приятный вкус, производители добавляют в их состав огромное количество сахара или, что еще хуже, инвертированный кукурузный сироп — один из главных виновников американской эпидемии ожирения. Содержащиеся в таких продуктах простые углеводы - сахар и сироп - организм тут же откладывает про запас в виде жира. А ведь человек, выпивший бутылочку обезжиренного йогурта или молока, пребывает в уверенности, что он почти ничего не съел, поэтому со спокойной совестью может вместе с «диетическим» напитком позволить себе еще и сладкую булочку.

В разных странах мира проводились исследования, в результате которых выяснилось, что у здоровых людей, регулярно пьющих обезжиренное молоко, шансы набрать лишний вес на 57% выше, чем у тех, кто употребляет цельное молоко, — ввиду наличия сладких и вредных добавок. Мало того, что в обезжиренном молоке высокое содержание сахара, так вместе с жиром из него еще и удаляются витамины А и D, обеспечивающие сытость. То есть, по сути, человек пьет разбавленный в воде сахар. Это не только не насыщает организм, но и провоцирует переедание или голод. Отсюда и лишние килограммы.

2. Молоко

В то же время, обычное цельное молоко тоже вредно для фигуры — во всех молочных продуктах присутствует сахар в виде лактозы. Причем в обычном необезжиренном молоке содержится одновременно и жир, и сахар, а это самое опасное сочетание. Такая комбинация нарушает метаболизм, и провоцирует стремительное образование самого отвратительного «пышного» жира, от которого очень сложно избавиться.

Сколько бы ни было споров по поводу употребления молока в принципе, истина рождается опытным путем. И мой личный опыт, и опыт моих подопечных показывает, что употребление молока и молочных продуктов стоит свести до минимума. Процесс похудения после этого идет гораздо быстрее, параллельно уходят объемы и тело приобретает красивый четкий рельеф. К этому, кстати, давно пришли эксперты в области спорта - в меню американских и европейских бодибилдеров молоко и молочные продукты больше не входят.

3. Хлеб

Сахар есть во всех хлебобулочных изделиях, включая обычный хлеб. Причем белая мука обладает высоким гликемическим индексом, то есть, она сама по себе провоцирует рост уровня глюкозы в крови. Думаете, цельнозерновой хлеб — меньшее зло? Ошибаетесь. На самом деле, цельнозерновой хлеб не содержит цельных зерен. Мука производится в процессе измельчения зерна, которое превращается в порошок. Именно благодаря порошкообразной форме организм способен переварить хлеб. По сути, это почти такая же мука, как и для обычного хлеба. Содержащийся в ней крахмал быстро расщепляется в пищеварительном тракте и попадает в ток крови в виде глюкозы. Это вызывает повышение уровня сахара и быстрое его падение, что усиливает аппетит. Плюс в состав любого хлеба, даже самого черного, всегда входит обычный рафинированный сахар.

4. Соусы, полуфабрикаты

Многие продукты с ярко выраженным соленым, острым или пикантным вкусом содержат столько же сахара, сколько и сладости. Это полуфабрикатные блюда и соусы. Сахар в данном случае добавляют не только, чтобы продукты были вкусными и вызывали зависимость, но и для более длительного срока хранения. Сахар не только улучшает вкус, но и, подобно соли, выступает консервантом. Так, в стандартной упаковке обычного готового кетчупа содержание сахара достигает 15 граммов, а в соусе барбекю — 30 граммов. Также сахар добавляют в майонез и обезжиренные салатные заправки. К тому же, сахар и сиропы загущают блюдо и придают ему особенно приятную текстуру, причем производителю это обходится предельно дешево.

5. Алкоголь и газированные напитки

Важно помнить, что большинство алкогольных напитков содержат изрядную долю сахара. В частности, он входит во все крепкие напитки, даже если они и не сладкие: водка, виски, текила, не говоря уж о коктейлях, сладких винах, ликерах и пр. Напитки — тоже еда, и сто грамм виски по калорийности сравнимы с приличной порцией свиной отбивной. Механизм действия такой же, как у любого сахара - резкий скачок, а затем падение уровня глюкозы и жор. Плюс, алкоголь снижает уровень сознательности при выборе еды и количества ее потребления. Если вы все-таки планируете выпить, стоит выбирать сухие вина и разбавлять их водой или льдом. Это поможет увеличить порцию и снизить вред для здоровья и фигуры.

Не менее опасны и разные сладкие безалкогольные газировки. Мировые производители выпускают напитки с пометкой light или zero, означающей, что содержание сахара снижено или его нет совсем, но содержание сахара в них все равно остается опасно высоким - просто он маскируется за новыми для потребителя названиями.

Тренд последних лет — скрывать сахар за особыми терминами. На данный момент существует порядка 54 названий, обозначающих сахар в продуктах питания. Среди них: гидролизированный крахмал, концентрированный фруктовый сироп, декстроза, фруктоза, глюкоза, высокофруктозный (глюкозный) сироп, кукурузный сахар, мед, инвертированный сахар, изоглюкоза, левулоза, мальтоза, меласса, сахароза. Самые распространенные — все, что заканчивается на «-оза»: сахароза, мальтоза, глюкоза и т.п. Также достаточно часто можно встретить в составе патоку, мелассу и кукурузный сироп. Читая этикетки в магазине, не забывайте, что чем ближе ингредиент к началу списка, тем выше его содержание.

Вывод таков: сахар — это переедание, пищевая зависимость и избыточный вес, и даже если он не указан в составе продукта, это не значит, что его там нет.

Будьте бдительны, берегите здоровье и фигуру.