Подарки по знакам зодиака: что подарить Близнецам

Близнецы – очень подвижный знак. Они обожают сюрпризы, и будут рады любому необычному и тем более экзотичному подарку: сувениру с далеких островов, дизайнерскому украшению, часам, стрелки которых идут назад, а не вперед, сообщает 1001 гороскоп.

Удивите Близнецов – и ваш подарок окажется лучшим!

Близнецы сполна оценят вещь ручной работы (ведь точно такой же больше нет ни у кого!), а также изделия, которые выглядят легкими, и воздушными – к примеру, из стекла и стали. Воздух – стихия Близнецов, и им нравится все, что напоминает о нем, принося в их жизнь свободу и простор.

Лучшие подарки для Близнецов

Цветы для Близнецов

Близнецы, особенно женщины, просто обожают цветы! Совсем не обязательно покупать их в дорогом магазине – Близнецы не оценят роскошную упаковку. Им нравится любоваться самими цветами, а не гофрированной бумагой. Лучший букет для них – тот, который состоит из самых разных трав и цветов.

Техника для Близнецов

Коммуникабельные Близнецы будут просто в восторге от нового мобильного телефона – даже если у него их уже десять. Разумеется, телефон должен быть с многочисленными функциями и желательно самой последней модели. Впрочем, их порадуют и любые другие новинки, особенно бытовые.

Ювелирные украшения для Близнецов

Близнецы одинаково не оценят штампованную бижутерию и скучную золотую цепочку. Чтобы разбудить их фантазию, подарите им украшение ручной работы – к примеру, браслет аборигенов острова Пасхи или плод стараний дизайнера. Всевозможные узоры и элементы этнического стиля приветствуются.

Предметы быта для Близнецов

Домашнее хозяйство – не самая сильная сторона Близнецов. Они вряд ли сумеют оценить по достоинству ваш подарок в этой сфере. Зато хорошее средство по уходу за собой, любимым, (косметика, парфюм, наборы для душа) их очень даже порадует.

Парфюм для Близнецов



Парфюм для Близнецов должен быть очень стойким – одного «пшика» должно хватить на весь день, а в идеале и на ночь. Ведь они так редко бывают дома! Из запахов им подойдет что-нибудь очень легкое, свежее и стремительное (возможны нотки ментола, огурца, лимона и т.д.). Навязчивые тяжелые ароматы – не для них.

Безделушки и сувениры для Близнецов

Близнецам приятно дарить подарки, ведь им так легко угодить! Главное – помнить, что им подойдут лишь те оригинальные безделушки и аксессуары, которые можно продемонстрировать в обществе. Сумочка, брелок, ручка, кошелек и тому подобные мелочи будут приняты на «ура», если в них есть стиль и, конечно же, своя изюминка.