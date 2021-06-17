Подарки по знакам зодиака: что подарить Раку

Рак – чувствительный и в то же время скрытный знак. Выбрать для него подарок – дело непростое. Втайне он ждет от вас, что вы попадете «в самую точку», хотя сам не слишком афиширует свои желания и предпочтения. Конечно, лучше всего подарить Раку то, о чем он мечтает, однако если вы не уверены в выборе, существует ряд подарков, которые всегда окажутся для Рака кстати, сообщает 1001 гороскоп.

Во-первых, это любые красивые вещи и безделушки, которыми можно украсить свой дом или использовать в хозяйстве. Кроме того, Раки обожают все, что связано с прошлым и стариной, так что, подарив ему фотоальбом или что-либо в антикварном стиле, вы его очень обрадуете. При этом не забывайте, что Рак – эстет! Подарок для него должен радовать глаз!

Лучшие подарки для Рака

Цветы для Рака

Раки любят все необычные, экзотичные и нежные цветы. Розы для их тонкой натуры слишком вульгарны! Одну тонко благоухающую лилию они предпочтут громадному букету гладиолусов. Также им придутся по вкусу любые цветы светлых, нежных тонов: нарциссы, тюльпаны и т.д. Хороший вариант для Рака – цветочек в пробирке (чтобы дольше стоял) или в горшке. Ведь тогда он сможет любоваться им долго!

Техника для Рака

Рак – хозяйственный знак, в своем доме он стремится создать максимальный комфорт. Для него подойдет любая техника, облегчающая домашний труд (от пылесоса до посудомоечной машины), а также делающая его дом еще уютней (музыкальный центр, DVD). Кроме того, Рак обожает свое прошлое: фотоаппарат, телефон с хорошей камерой или цифровая фоторамка пройдут просто на «ура».

Ювелирные украшения для Рака

В украшении для Рака важна изысканность, кричащие сверкающие побрякушки – не для него. Подарите Раку серебро – и вы не ошибетесь. Если же выбираете украшение с камнями, отдайте предпочтение светлым и мерцающим, как сама Луна, которая покровительствует Раку.

Предметы быта для Рака

Рак оценит любой предмет, облегчающий ему быт и ведение хозяйства. Всегда кстати придутся наборы чашек, кастрюль и всевозможных кухонных аксессуаров, а также любые другие бытовые подарки – от мебели до набора тапочек. Единственное условие: подарок должен радовать эстетический взгляд Рака! Иначе даже самая навороченная кастрюля будет пылиться у него на антресолях.

Парфюм для Рака

Аромат для чувствительного Рака должен быть романтичным и нежным, как дуновение весеннего ветерка. Никаких резких запахов! Приветствуются приглушенные нотки сирени, жасмина, ландыша, лаванды. Кроме того, Рака приведет в настоящий восторг аромат из его детства или юности.

Безделушки и сувениры для Рака

Рак – один из тех немногих знаков Зодиака, кому можно смело дарить любые безделушки – правда, лишь при условии, что они подобраны со вкусом и вписываются в стиль его квартиры.