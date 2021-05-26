Картонка на радиаторе: анахронизм или полезная штука

Когда приближается зима, на улицах снова появляются машины, украшенные кусками картона и целлофана на решетке радиатора. Есть ли в них смысл с инженерной точки зрения, сообщает Auto24.

Скажем сразу – смысл прикрывать радиатор от встречного потока воздуха часто есть. Но сколько есть причин для установки этого экрана, столько есть и оговорок на этот счет.

Для популярных моделей продаются умные зимние заглушки решетки радиатора. Но мы не уверены, что в украинском климате стоит закрывать еще и окно в бампере.

Вообще системы охлаждения автомобильных двигателей в последние полвека созданы так, чтобы они могли работать и летом, и зимой без дополнительной помощи со стороны водителя. Но дело в том, что при такой помощи машина может дать своему экипажу еще больше пользы и комфорта зимой.

Начнем с того, что система охлаждения считается исправной, когда в ней адекватно работает термостат, а все радиаторы (главный, отопителя и при наличии – радиатор трансмиссии) чистые снаружи и внутри. В таком виде система позволяет двигателю быстро прогреться до рабочей температуры и только после того направляет поток охлаждающей жидкости в радиатор. Если радиатор испытывает охлаждение (например, морозным воздухом), температура жидкости в системе снижается, и термостат снова направляет антифриз в обход радиатора. Таким образом поддерживается рабочая температура двигателя при любой погоде.

На холодном двигателе термостат закрывает ход антифриза через радиатор, вентилятор также не работает, но морозный воздух на ходу охлаждает сам двигатель.

Но зимой, особенно в морозные дни, добавляются некоторые нюансы. Во время движения машины встречный поток воздуха охлаждает не только радиаторы, но и сам двигатель. Потому что аэродинамика моторного отсека гражданских моделей устроена таким образом, что встречный поток воздуха, заходя в него через радиаторы, обтекает силовой агрегат и выходит снизу, под днище.

Так вот, у некоторых моделей авто и некоторых моделей двигателей этот поток принципиально влияет не только на температуру радиаторов, но и на температуру, собственно, силового агрегата. Из-за чего двигатель не может прогреться до рабочей температуры даже при закрытом термостате, когда антифриз не идет в радиатор.

Особенно это актуально для современных дизельных двигателей, которые имеют высокую эффективность и, соответственно, небольшие потери тепла. Есть примеры и среди бензиновых моторов, в частности, это те, что имеют высокую рабочую температуру – свыше 100–105°С. Видимо, не зря некоторые автомобили – например, Peugeot и Citroen – имеют штатные заглушки для радиатора на зимний период. Более того, отдельные модели, скажем, Ford, сегодня вновь оснащены подвижными жалюзи перед радиатором – как на старых “Волгах” и “Москвичах”!

Некоторые модели теперь снова комплектуют жалюзи радиатора, но сегодня они имеют управляемый электроникой привод.

Поэтому смысл в частичном перекрытии доступа воздуха к радиатору зимой есть, особенно в коротких поездках и поездках на скорости по шоссе. Поэтому пресловутая картонка имеет право на жизнь и в XXI веке. Но сначала лучше все же поискать пластиковую заглушку, крепящуюся на облицовку радиатора или бампер.

К некоторым моделям автопроизводитель предлагает готовые фирменные заглушки для решетки радиатора (первые фото). Существует также много тюнинговых вариантов.

Преимущество пластиковых заглушек перед картоном в том, что устанавливаются они на расстоянии от, собственно, радиаторов. Ведь важно оставить холодному воздуху дорогу в обход заглушки (по бокам), если температура двигателя поднимется. Тогда вентилятор, который включится в определенный момент, сможет протянуть воздух через радиатор, захватив его в щели между радиатором и той же заглушкой. Поэтому так важно не устанавливать картон вплотную к радиатору – хотя иногда это кажется самым простым вариантом.

Если же картонный или другой экран удается установить только вплотную к радиатору, надо оставить часть теплообменника незакрытой (примерно на 25%), чтобы радиатор частично обдувался холодным воздухом.

Сплошной картонный лист можно ставить только на определенном расстоянии от радиатора, чтобы оставить пространство для поступления воздуха по бокам.

Кстати, при перекрытом потоке воздуха к радиатору можно перегреть не только двигатель, но и какой-то другой важный агрегат в подкапотном пространстве – например, известны случаи, когда зимой перегревался генератор. Он сгорел, а двигатель машины ничего не заметил. В связи с этим, советуем после установки той или иной защиты перед радиатором некоторое время следить за температурой двигателя, чтобы исключить маловероятные, но все же вполне реальные риски перегрева.

Если вопрос топливной экономичности и ресурса двигателя для вас имеет значение, поинтересуйтесь у специалистов, обслуживающих машины вашей модели, каков тепловой режим ее двигателя зимой. Иногда ответ можно найти в литературе, на форумах или в дилерском центре. Если выяснится, что радиатор желательно прикрывать, поищите сначала какое-то фирменное средство типа экрана на облицовку передка. Ну а коли уж с єтим ничего не выйдет, прибегайте к старому верному методу – картонке. Конечно, с учетом вышеприведенных оговорок.