Картонка на радиаторе: анахронизм или полезная штука

Картонка на радиаторе: анахронизм или полезная штука

Когда приближается зима, на улицах снова появляются машины, украшенные кусками картона и целлофана на решетке радиатора. Есть ли в них смысл с инженерной точки зрения, сообщает Auto24.

Скажем сразу – смысл прикрывать радиатор от встречного потока воздуха часто есть. Но сколько есть причин для установки этого экрана, столько есть и оговорок на этот счет.

25515__4730fb96-604e-4d5a-a8bf-bda086208

Для популярных моделей продаются умные зимние заглушки решетки радиатора. Но мы не уверены, что в украинском климате стоит закрывать еще и окно в бампере.

Вообще системы охлаждения автомобильных двигателей в последние полвека созданы так, чтобы они могли работать и летом, и зимой без дополнительной помощи со стороны водителя. Но дело в том, что при такой помощи машина может дать своему экипажу еще больше пользы и комфорта зимой.

Начнем с того, что система охлаждения считается исправной, когда в ней адекватно работает термостат, а все радиаторы (главный, отопителя и при наличии – радиатор трансмиссии) чистые снаружи и внутри. В таком виде система позволяет двигателю быстро прогреться до рабочей температуры и только после того направляет поток охлаждающей жидкости в радиатор. Если радиатор испытывает охлаждение (например, морозным воздухом), температура жидкости в системе снижается, и термостат снова направляет антифриз в обход радиатора. Таким образом поддерживается рабочая температура двигателя при любой погоде.

25515__16198c00-5fef-4d22-80b6-36513b2cd

На холодном двигателе термостат закрывает ход антифриза через радиатор, вентилятор также не работает, но морозный воздух на ходу охлаждает сам двигатель.

Но зимой, особенно в морозные дни, добавляются некоторые нюансы. Во время движения машины встречный поток воздуха охлаждает не только радиаторы, но и сам двигатель. Потому что аэродинамика моторного отсека гражданских моделей устроена таким образом, что встречный поток воздуха, заходя в него через радиаторы, обтекает силовой агрегат и выходит снизу, под днище.

Так вот, у некоторых моделей авто и некоторых моделей двигателей этот поток принципиально влияет не только на температуру радиаторов, но и на температуру, собственно, силового агрегата. Из-за чего двигатель не может прогреться до рабочей температуры даже при закрытом термостате, когда антифриз не идет в радиатор.

Особенно это актуально для современных дизельных двигателей, которые имеют высокую эффективность и, соответственно, небольшие потери тепла. Есть примеры и среди бензиновых моторов, в частности, это те, что имеют высокую рабочую температуру – свыше 100–105°С. Видимо, не зря некоторые автомобили – например, Peugeot и Citroen – имеют штатные заглушки для радиатора на зимний период. Более того, отдельные модели, скажем, Ford, сегодня вновь оснащены подвижными жалюзи перед радиатором – как на старых “Волгах” и “Москвичах”!

25515__ff4c1852-c554-4235-bb36-8718b5c81

Некоторые модели теперь снова комплектуют жалюзи радиатора, но сегодня они имеют управляемый электроникой привод.

Поэтому смысл в частичном перекрытии доступа воздуха к радиатору зимой есть, особенно в коротких поездках и поездках на скорости по шоссе. Поэтому пресловутая картонка имеет право на жизнь и в XXI веке. Но сначала лучше все же поискать пластиковую заглушку, крепящуюся на облицовку радиатора или бампер.

25515__749760c2-5b6d-4314-bac4-44883f537

К некоторым моделям автопроизводитель предлагает готовые фирменные заглушки для решетки радиатора (первые фото). Существует также много тюнинговых вариантов.

Преимущество пластиковых заглушек перед картоном в том, что устанавливаются они на расстоянии от, собственно, радиаторов. Ведь важно оставить холодному воздуху дорогу в обход заглушки (по бокам), если температура двигателя поднимется. Тогда вентилятор, который включится в определенный момент, сможет протянуть воздух через радиатор, захватив его в щели между радиатором и той же заглушкой. Поэтому так важно не устанавливать картон вплотную к радиатору – хотя иногда это кажется самым простым вариантом.

Если же картонный или другой экран удается установить только вплотную к радиатору, надо оставить часть теплообменника незакрытой (примерно на 25%), чтобы радиатор частично обдувался холодным воздухом.

25515__e7146cb3-fc73-4768-b960-d786a4f2b

Сплошной картонный лист можно ставить только на определенном расстоянии от радиатора, чтобы оставить пространство для поступления воздуха по бокам.

Кстати, при перекрытом потоке воздуха к радиатору можно перегреть не только двигатель, но и какой-то другой важный агрегат в подкапотном пространстве – например, известны случаи, когда зимой перегревался генератор. Он сгорел, а двигатель машины ничего не заметил. В связи с этим, советуем после установки той или иной защиты перед радиатором некоторое время следить за температурой двигателя, чтобы исключить маловероятные, но все же вполне реальные риски перегрева.

Если вопрос топливной экономичности и ресурса двигателя для вас имеет значение, поинтересуйтесь у специалистов, обслуживающих машины вашей модели, каков тепловой режим ее двигателя зимой. Иногда ответ можно найти в литературе, на форумах или в дилерском центре. Если выяснится, что радиатор желательно прикрывать, поищите сначала какое-то фирменное средство типа экрана на облицовку передка. Ну а коли уж с єтим ничего не выйдет, прибегайте к старому верному методу – картонке. Конечно, с учетом вышеприведенных оговорок.

Новости

analytics