Подарки по знакам зодиака: что подарить Деве

В подарке Дева в первую очередь ценит практичность. Это вовсе не значит, что порадовать ее сможет только набор кухонных кастрюль, однако главное, что у ее подарка обязательно должно быть какое-либо полезное применение. Иначе эта вещь в глазах Девы – верный кандидат на выброс, сообщает 1001 гороскоп.

Угодить с подарком требовательной Деве очень легко – достаточно прямо спросить ее об этом. Дева с удовольствием расскажет вам о том, что хотела бы получить. По ее мнению, так гораздо лучше, чем потом мучиться с ненужным подарком, захламляющим квартиру!

Лучшие подарки для Девы

Цветы для Девы

Практичная Дева относится к срезанным цветам прохладно – с одной, стороны, они хорошо пахнут и придают квартире уютный вид, с другой же – быстро начинают увядать. Поэтому если вы хотите ей угодить, выбирайте только те цветы, которые долго стоят. Хороший вариант – живой цветок в горшке, если только вы знаете, какие именно нравятся Деве.

Техника для Девы



Вы не ошибетесь, если подарите Деве что-нибудь из бытовой техники, облегчающей жизнь и ведение хозяйства. Все приспособления для ухода за квартирой и вещами (пылесос, посудомоечная машина, машинка от катышек на одежде и т.д.), кухонная, а также любая другая полезная техника придутся очень кстати! Также Деву порадует техника, призванная помочь ей в работе (компьютер и т.д.).

Ювелирные украшения для Девы

Обычно у Девы не хватает времени на то, чтобы заниматься собой, поэтому в украшениях, как и в одежде, она ценит универсальность. Если в вашем колье или браслете можно пойти не только в театр, но и на работу, Деве он придется по душе! Так что выбирайте не слишком броские вещи. Тонкость, некоторая консервативность – это то, что нужно.

Предметы быта для Девы

Дева оценит, если вы позаботитесь о ней, подарив вещь, которая сделает ее дом еще более удобным и рациональным. Подойдут любые полезные аксессуары (например, кухонные принадлежности), а особенно вещи, помогающие Деве держать дом в порядке и чистоте (шкатулка для ниток, подставка для дисков, стеллаж и т.д.).

Парфюм для Девы



Дева достаточно равнодушна к парфюму, как и вообще к косметике. Выбирая ей аромат, помните о том, что она предпочитает естественность. Ей придется по вкусу лишь очень деликатный, едва различимый запах с нежными природными мотивами трав и цветов (лаванда, мелисса, гибискус и т.д.).

Безделушки и сувениры для Девы

Безделушки – неудачный выбор для подарка Деве! Ведь они захламляют квартиру, да еще и собирают пыль, что в ее глазах огромный недостаток. Так что постарайтесь, чтобы даже маленький сувенир для Девы имел свое назначение – подойдет зажигалка, блокнотик, ручка и т.д.