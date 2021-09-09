Как отличить симптомы инфаркта от панической атаки
Инфаркт и паническая атака имеют схожие симптомы, однако приводят к очень разным исходам. Если при приступе паники только может казаться, что вы задыхаетесь, но сердечный приступ действительно опасен для жизни, сообщает РБК-Украина.
Британские медики из Национальной службы здравоохранения дали советы, как распознать эти признаки и что следует предпринимать.
Как объяснили специалисты, инфаркт происходит, когда кровоснабжение сердечной мышцы "внезапно прерывается". Когда это происходит, мышца может "начать умирать".
Симптомы сердечного приступа могут быть разными. Например, у человека, страдающего непреодолимым чувством беспокойства - сродни панической атаке - может быть инфаркт.
Фактически, многие симптомы панической атаки и сердечного приступа частично совпадают. Так, в обоих случаях человек ощущает:
- боль в груди
- тошноту
- одышку
- головокружение.
Как же отличить эти два состояния
Дополнительные симптомы у людей, связанные с инфарктом, включают:
- боль в груди, переходящую от груди к другой части тела - в левую руку, челюсть, шею, спину и живот;
- можно испытывать не только тошноту, но и физическую рвоту.
- кашель или хрип, а также частую потливость.
"Это общий набор симптомов, который помогает определить, есть ли у вас инфаркт", - объяснили специалисты.
Какие особые симптомы при панической атаке
Люди, страдающие панической атакой, могут испытывать:
- озноб и скачки температуры
- учащенное сердцебиение
- дрожание конечностей
- ощущение удушья
- чувство показывания в теле
- сухость во рту
- звон в ушах.
Что делать
Хотя панические атаки могут пугать, они не считаются опасными, отмечают медики. Также специалисты рекомендуют записаться на прием к терапевту, если панические атаки возникают регулярно.
Во время панической атаки лучше "по возможности оставаться на месте" и не бороться с ощущением. Нужно дышать медленно и глубоко, и тогда приступ пройдет.
Чтобы предотвратить дальнейшие приступы рекомендуется регулярно выполнять физические упражнения, чтобы уменьшить стресс и напряжение.