Как отличить симптомы инфаркта от панической атаки

Инфаркт и паническая атака имеют схожие симптомы, однако приводят к очень разным исходам. Если при приступе паники только может казаться, что вы задыхаетесь, но сердечный приступ действительно опасен для жизни, сообщает РБК-Украина.

Британские медики из Национальной службы здравоохранения дали советы, как распознать эти признаки и что следует предпринимать.

Как объяснили специалисты, инфаркт происходит, когда кровоснабжение сердечной мышцы "внезапно прерывается". Когда это происходит, мышца может "начать умирать".

Симптомы сердечного приступа могут быть разными. Например, у человека, страдающего непреодолимым чувством беспокойства - сродни панической атаке - может быть инфаркт.

Фактически, многие симптомы панической атаки и сердечного приступа частично совпадают. Так, в обоих случаях человек ощущает:

боль в груди

тошноту

одышку

головокружение.

Как же отличить эти два состояния

Дополнительные симптомы у людей, связанные с инфарктом, включают:

боль в груди, переходящую от груди к другой части тела - в левую руку, челюсть, шею, спину и живот;

можно испытывать не только тошноту, но и физическую рвоту.

кашель или хрип, а также частую потливость.

"Это общий набор симптомов, который помогает определить, есть ли у вас инфаркт", - объяснили специалисты.

Какие особые симптомы при панической атаке

Люди, страдающие панической атакой, могут испытывать:

озноб и скачки температуры

учащенное сердцебиение

дрожание конечностей

ощущение удушья

чувство показывания в теле

сухость во рту

звон в ушах.

Что делать

Хотя панические атаки могут пугать, они не считаются опасными, отмечают медики. Также специалисты рекомендуют записаться на прием к терапевту, если панические атаки возникают регулярно.

Во время панической атаки лучше "по возможности оставаться на месте" и не бороться с ощущением. Нужно дышать медленно и глубоко, и тогда приступ пройдет.

Чтобы предотвратить дальнейшие приступы рекомендуется регулярно выполнять физические упражнения, чтобы уменьшить стресс и напряжение.