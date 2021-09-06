Подарки по знакам зодиака: что подарить Весам

В отличие от большинства других знаков Зодиака, Весы порадовать подарком легко. Даже если вы не угадали с их желаниями, Весы не станут обижаться: они обожают сюрпризы и рады уже самому факту того, что им дарят что-то приятное, сообщает 1001 гороскоп.

Подарок для Весов может быть классическим или ультрасовременным, с юмором и без, дорогим и не очень – Весы в любом случае примут его с радостью. Единственное, чего эстеты-Весы вам не простят – это безвкусицы. Подарок для них просто обязан быть изысканным и ласкать взгляд!

Лучшие подарки для Весов

Цветы для Весов

Даже самый маленький букет для Весов не должен быть скромным. Весы по достоинству оценят и роскошную упаковку, и вкус дизайнера. В доме у Весов обычно растет много цветов, так что изысканное растение в горшке для них тоже хороший подарок. Только избегайте банальностей, вроде герани!

Техника для Весов

В технике Весы оценят все – и удобство бытовых новинок, и любое фото-видео (ведь с их помощью они смогут реализовать свой художественный талант!), и компьютерную технику (помощь в работе). Главное, помните: стиль и дизайн для них был и будет на первом месте. Даже в технике – ничего не поделаешь.

Ювелирные украшения для Весов

Весы любят хорошие вещи, но они – не их тех, для кого ценник важнее всего. Их можно порадовать не только классическими украшениями из драгоценных металлов и камней, но и дизайнерской работой, и хорошей бижутерией. Единственное требование к подарку – изящество и вкус.

Предметы быта для Весов

Декоративный светильник, мягкий плед, чашечки из тонкого фарфора – словом, все то, что может сделать уютный дом Весов еще удобнее и уютнее, придется им по душе!

Парфюм для Весов

Идеальный парфюм для Весов должен быть дорогим, изысканным и тонким. Никаких ярких, а тем более душных и тяжелых ароматов!

Безделушки и сувениры для Весов

Безделушки для Весов отнюдь не являются таковыми, поскольку занимаются делом: создают в доме уют. Требования к ним просты: не выбиваться из общего стиля квартиры и говорить о статусе и вкусе ее хозяев. Нежные, мягкие игрушки в светлых тонах тоже подойдут – ведь их так приятно трогать!