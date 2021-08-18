Типы головной боли: симптомы, причины и лечение

Идти ли к врачу, принять лекарство или просто ждать, когда пройдет головная боль? Оказывается, меры зависят от ее типа, сообщает Wday.

Головная боль напряжения (ГБН)

Симптомы:

Боль с двух сторон головы, сжимающая, от легкой до умеренной.

Не усиливается от обычной физической нагрузки.

Ее сопровождает разбитость, нарушение сна и аппетита.

Иногда — чувствительность к свету, запахам и звукам.

Никогда не сопровождается тошнотой или рвотой.

Причины:

Всегда есть связь со стрессом.

ГБН подвержены в основном люди умственного труда.

Дополнительные факторы риска: неудобная подушка, длительное нахождение за рулем, чтение или работа за компьютером.

Лечение:

Массаж шейно-воротниковой зоны.

Теплый душ.

Гимнастика-разминка.

Посетите невролога, он назначит миорелаксанты и противовоспалительное.

Могут предложить инъекции ботокса. Его вводят в участки спазмированных мышц, что позволяет расслабить их и избавиться от боли на полгода.

Артериальная гипертензия (повышенное давление)

Симптомы:

Давящая боль в области затылка.

Может сопровождаться мушками перед глазами, головокружением, звоном в ушах, состоянием беспокойства (внутренней дрожи).

Причина: повышенное артериальное давление.

Лечение:

Измерить давление, если повышено, посетить кардиолога.

Ситуационно — прилечь, успокоиться, не спеша выпить пару стаканов воды.

Истинная мигрень

Симптомы:

Боль односторонняя, сильная, давящая, пульсирующая.

Локализуется в одной глазнице, виске или распространяется на половину головы.

Усиливается при движении.

Есть сопутствующие симптомы: тошнота, рвота, светобоязнь, звукобоязнь.

Частые предвестники: световые пятна перед глазами, сонливость, отвращение или тяга к некоторым продуктам, чувствительность к запахам.

Причину мигрени до сих пор не выявили, но есть предрасполагающие факторы: наследственность, гормонозависимость (у женщин), стресс. Вызвать приступ могут красное вино и шампанское, сыр, шоколад, копчености.

Лечение: головные боли не особо поддаются обычным анальгетикам. Но успешно купируются антагонистами серотониновых рецепторов (триптанами). Препарат рецептурный, его должен подобрать врач — терапевт или невролог.

Гайморит, фронтит

Симптомы:

Давящая боль в области лба.

В утренние часы интенсивность выше — накапливается гной в пазухах носа.

При наклонах или резком движении головой боль усиливается.

Наблюдаются повышение температуры тела, озноб, слабость, снижение аппетита.

Причина: воспаление придаточных пазух носа.

Лечение: заболевание требует немедленного обращения к врачу и приема антибиотиков.

Нарушение венозного оттока

Симптомы:

Интенсивность ощущений — от средней до слабой, боль разлита по всей голове.

Иногда есть скованность боковых и задних мышц шеи.

Причины:

остеохондроз шейного отдела позвоночника;

неправильная высота подушки;

проблема с сосудами, в частности, гипертоническая болезнь.

Лечение: необходимо провести обследование у невропатолога или терапевта. Обязательные исследования: УЗИ сосудов шеи, рентгенография шейного отдела позвоночника.

Холодовая головная боль

Симптомы: возникает при воздействии пониженных температур. Это острая непульсирующая боль в области лба.

Причина: раздражение температурных рецепторов, которые находятся на коже, или спазм кровеносных сосудов.

Лечение: не требуется. Исчезает после отогревания. Тренируйте рецепторы: делайте контрастные обливания лица водой.