Типы головной боли: симптомы, причины и лечение
Идти ли к врачу, принять лекарство или просто ждать, когда пройдет головная боль? Оказывается, меры зависят от ее типа, сообщает Wday.
Головная боль напряжения (ГБН)
Симптомы:
- Боль с двух сторон головы, сжимающая, от легкой до умеренной.
- Не усиливается от обычной физической нагрузки.
- Ее сопровождает разбитость, нарушение сна и аппетита.
- Иногда — чувствительность к свету, запахам и звукам.
- Никогда не сопровождается тошнотой или рвотой.
Причины:
- Всегда есть связь со стрессом.
- ГБН подвержены в основном люди умственного труда.
- Дополнительные факторы риска: неудобная подушка, длительное нахождение за рулем, чтение или работа за компьютером.
Лечение:
- Массаж шейно-воротниковой зоны.
- Теплый душ.
- Гимнастика-разминка.
- Посетите невролога, он назначит миорелаксанты и противовоспалительное.
- Могут предложить инъекции ботокса. Его вводят в участки спазмированных мышц, что позволяет расслабить их и избавиться от боли на полгода.
Артериальная гипертензия (повышенное давление)
Симптомы:
- Давящая боль в области затылка.
- Может сопровождаться мушками перед глазами, головокружением, звоном в ушах, состоянием беспокойства (внутренней дрожи).
Причина: повышенное артериальное давление.
Лечение:
- Измерить давление, если повышено, посетить кардиолога.
- Ситуационно — прилечь, успокоиться, не спеша выпить пару стаканов воды.
Истинная мигрень
Симптомы:
- Боль односторонняя, сильная, давящая, пульсирующая.
- Локализуется в одной глазнице, виске или распространяется на половину головы.
- Усиливается при движении.
- Есть сопутствующие симптомы: тошнота, рвота, светобоязнь, звукобоязнь.
- Частые предвестники: световые пятна перед глазами, сонливость, отвращение или тяга к некоторым продуктам, чувствительность к запахам.
Причину мигрени до сих пор не выявили, но есть предрасполагающие факторы: наследственность, гормонозависимость (у женщин), стресс. Вызвать приступ могут красное вино и шампанское, сыр, шоколад, копчености.
Лечение: головные боли не особо поддаются обычным анальгетикам. Но успешно купируются антагонистами серотониновых рецепторов (триптанами). Препарат рецептурный, его должен подобрать врач — терапевт или невролог.
Гайморит, фронтит
Симптомы:
- Давящая боль в области лба.
- В утренние часы интенсивность выше — накапливается гной в пазухах носа.
- При наклонах или резком движении головой боль усиливается.
- Наблюдаются повышение температуры тела, озноб, слабость, снижение аппетита.
Причина: воспаление придаточных пазух носа.
Лечение: заболевание требует немедленного обращения к врачу и приема антибиотиков.
Нарушение венозного оттока
Симптомы:
- Интенсивность ощущений — от средней до слабой, боль разлита по всей голове.
- Иногда есть скованность боковых и задних мышц шеи.
Причины:
- остеохондроз шейного отдела позвоночника;
- неправильная высота подушки;
- проблема с сосудами, в частности, гипертоническая болезнь.
Лечение: необходимо провести обследование у невропатолога или терапевта. Обязательные исследования: УЗИ сосудов шеи, рентгенография шейного отдела позвоночника.
Холодовая головная боль
Симптомы: возникает при воздействии пониженных температур. Это острая непульсирующая боль в области лба.
Причина: раздражение температурных рецепторов, которые находятся на коже, или спазм кровеносных сосудов.
Лечение: не требуется. Исчезает после отогревания. Тренируйте рецепторы: делайте контрастные обливания лица водой.