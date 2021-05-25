Как сохранить психическое здоровье в молодом возрасте

Качественный сон, физические упражнения и употребление большего количества свежих фруктов и овощей являются ключевыми факторами психического здоровья у молодых людей, сообщает Обозреватель.

Для исследования были опрошены более тысячи респондентов. Ученые обнаружили, что именно качество сна, а не его продолжительность, больше всего влияет на ментальное благополучие. Однако они не исключают, что слишком мало или слишком много сна оказывает негативное влияние на самочувствие.

Кроме этого, физические упражнения и употребление свежих фруктов и овощей были связаны с улучшением психического здоровья в исследуемой группе.

У людей, сон которых длился 9,7 часов за ночь, симптомы депрессии наблюдались редко, а у тех, кто спал по 8 часов, чувство благополучия было самым высоким. Употребление 4,8 порций свежих растительных продуктов ассоциировалось с лучшим самочувствием, употребление менее двух порций – с плохим.