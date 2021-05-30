Как ежедневное употребление яблок влияет на здоровье

Врачи и ученые неоднократно подчеркивали пользу яблок для организма, однако теперь они решили объяснить сколько их нужно употреблять и как долго, чтобы почувствовать эффект для здоровья, пишет Анна Киселева, РБК-Украина.

В медицинском журнале исследователи рассказали о том, как ежедневное употребление этого фрукта влияет на самочувствие и показатели здоровья человека в долгосрочной перспективе. Результаты исследования опубликовали в медицинском журнале HealthLine.

Яблоки богаты важными питательными веществами, включая клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты. Один плод в среднем содержит следующие питательные вещества:

Калорийность: 95

Углеводы: 25 грамм

Клетчатка: 4,5 грамма

Витамин С: 9% от суточной нормы

Медь: 5% от суточной нормы

Калий: 4% от суточной нормы

Витамин К: 3% от суточной нормы

В частности, витамин С действует как антиоксидант для нейтрализации вредных соединений, известных как свободные радикалы, и защищает от болезней. Яблоки также являются отличным источником других антиоксидантов, таких как кверцетин, кофейная кислота и эпикатехин.

Какой может быть польза от употребления этого фрукта каждый день:

Поддержка здоровья сердца. Исследования показывают, что употребление большего количества яблок снижает риск развития ряда хронических заболеваний, включая болезни сердца. Одно исследование, проведенное среди более чем 20 000 взрослых людей, показало, что потребление большего количества фруктов и овощей с белой мякотью, включая яблоки, было связано с более низким риском инсульта. Ученые считают, что этот эффект обусловлен содержанием флавоноидов, уменьшают воспаление и защищают здоровье сердца. Эти фрукты также богаты растворимой клетчаткой, которая может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина.

Профилактика и борьба с раком. Яблоки содержат несколько соединений, которые могут помочь предотвратить появление и развитие рака, в том числе антиоксиданты и флавоноиды. Согласно одному обзору 41 исследования, потребление большего количества яблок было связано со снижением риска развития рака легких. Другое исследование обнаружило аналогичные результаты, сообщив, что употребление большего количества яблок было связано с более низким риском развития колоректального рака. Исследователи также доказали, что высокое содержание овощей и фруктов в рационе помогает организму защититься от рака желудка, толстой кишки, легких, полости рта и пищевода.

Поддержка потери веса. Было показано, что благодаря содержанию клетчатки яблоки способствуют чувству сытости, уменьшают потребление калорий и увеличивают потерю веса.

Улучшение здоровья костей. Исследования на людях и животных показали, что употребление большего количества фруктов может быть связано с увеличением минеральной плотности костной ткани и снижением риска остеопороза.

Стимуляция работы мозга. Ученым также удалось доказать, что употребление яблок может помочь уменьшить окислительный стресс, предотвратить снижение когнитивных способностей и замедлить признаки старения.

Защита от астмы. Исследования показывают, что повышенное потребление яблок может быть связано с более низким риском развития астмы.

Снижение риска развития диабета. Согласно результатам ряда исследований, употребление одного яблока в день снижает риск развития диабета второго типа на 28%.

При этом врачи указывают, что из-за большого количества клетчатки яблоки могут повлиять на вздутие живота, а также газообразование.



