Проблемы с засыпанием: сигнал "психической перегрузки"

К проблемам с засыпанием следует подходить с осторожностью. Они могут быть вызваны перегруженностью прошедшего дня, но могут и являться зовом собственной души, отчаянно требующей внимания к теневой стороне личности, сообщает Econet.

Если архаические народы не знали о том, что такое расстройства сна, то сегодня они относятся к наиболее широко распространенным симптомам цивилизации. Множество расстройств, на которые жалуются пациенты, связано с засыпанием. Классическая медицина считает их психофизиологически обусловленными, то есть развивающимися на фоне отсутствия каких-либо телесных симптомов. Иными словами, расстройства сна есть указание на то, что человек не справляется более с нагрузками своей дневной жизни. Как правило, вечером ему недостает покоя, чтобы «поставить точку» на уходящем дне. Даже представители классической медицины теперь отталкиваются от того, что расстройства сна — это предупредительный сигнал, свидетельствующий о наличии «психической перегрузки».

Расстройства сна — это предупредительный сигнал, свидетельствующий о наличии «психической перегрузки»

Классическая медицина различает такие обобщенные категории расстройств сна, как:

инсомнии (разнообразные виды бессонницы), в частности — проблемы с засыпанием и сном, слишком ранним подъемом;

парасомнии (нарушение регуляции сна и бодрствования), в их числе — снохождение или говорение во сне;

(нарушение регуляции сна и бодрствования), в их числе — снохождение или говорение во сне; гиперсомнии (повышенная сонливость в течение дня) вплоть до нарколепсии, неконтролируемого желания уснуть.

К проблемам с засыпанием следует подходить с осторожностью. Они могут быть вызваны перегруженностью прошедшего дня, но могут и являться зовом собственной души, отчаянно требующей внимания к теневой стороне личности. В таком случае необходимо на самых глубинных уровнях примириться с этой теневой стороной — и, возможно, найти решение исходной проблемы, вызвавшей трудности с засыпанием.

Все расстройства сна можно интерпретировать в контексте поиска смысла, даже если плохой сон обусловлен всего лишь плохим положением тела в постели. Нам также следует понять, что наша повседневная жизнь влияет на сон. В противном случае проблем со сном у нас бы не было.

Всю ночь не сомкнуть глаз?

В не самой хорошей ситуации, когда врач очень мало знает об этой распространенной проблеме, он нередко пытается «отговорить» пациента от расстройств сна. На то есть свои основания, поскольку некоторые пациенты имеют склонность к тому, чтобы описывать свои расстройства сна так, будто бы они не смыкают глаз ночи напролет. Такого на самом деле практически никогда не бывает, и это легко доказать.

Пациенту предлагают положить у кровати листок бумаги и каждые пятнадцать минут ставить на нем крестик.

Честный пациент признается, что он «проспал» несколько или даже достаточно много крестиков. Лишившись права на преувеличение, пациент, тем не менее, не избавляется от груза своих страданий. Проблемы со сном так и не покидают его.

С другой стороны, описанное упражнение имеет смысл проделать с целью объективации расстройства. Наутро человек чаще всего приходит к выводу, что все не так плохо, как ему казалось. Упражнение помогает пациенту доказать самому себе, что он на самом деле все-таки проводит во сне то или иное количество часов. Он убеждается, что трудности связаны только с количественным параметром, а некой глобальной проблемы со сном у него просто нет.

Кроме того, упражнение помогает сместить основной акцент — от утраты надежды на возвращение нормального освежающего сна к вере в то, что его способность погружаться в сон никуда не исчезла, и нужно лишь постараться изменить качество ночного отдыха души и тела. Так благодаря объективации и переосмыслению можно достичь позитивных результатов и встать на путь самоисцеления.

Взгляд на проблемы со сном как на важные шансы развития

Организм всегда берет на сон столько времени, сколько ему нужно. Только нечто крайне важное может препятствовать наступлению столь нужного состояния, как сон. Может статься, у души возникло так много больших забот, что работа с ними приобретает первоочередное значение. Соответственно, сон не может прийти. И все же после этого тело все равно потребует компенсации в виде сна.

Тот, кто использует бессонные фазы ночи для того, чтобы осознавать самого себя и свою жизнь, научится ценить ночь и связанные с ней темные, временами мистические темы. Подсознательное — вытолкнутое на задворки повседневной жизни или вытесняемое вовсе — нередко только ночью может вновь выйти на передний план и вызвать соответствующие страхи.

научится ценить ночь и связанные с ней темные, временами мистические темы. Подсознательное — вытолкнутое на задворки повседневной жизни или вытесняемое вовсе — нередко только ночью может вновь выйти на передний план и вызвать соответствующие страхи. Тот же, кто с помощью химических снотворных лишает возможности самовыражения эти темные сущности и темы, которые по ту сторону действительности населяют миры образов души, должен понимать, что они найдут свое телесное воплощение не в чем-нибудь, а в самых разных заболеваниях.

Гораздо разумнее было бы относиться к каждому расстройству сна как к некоему шансу. Попробуйте взглянуть на него как на важный намек на более значимую, глубоко лежащую проблему, которую необходимо разрешить. Благодаря такому подходу расстройство сна потеряет самодовлеющую проблематичность и станет связанным с глубинной жизнью души в том смысле, как это описано в книге «Болезнь как символ». Данное изменение точки зрения дает нам множество плюсов: теперь нечто, ранее имевшее негативный оттенок, можно воспринимать как позитивную возможность саморазвития. А позитивные шансы куда более интересны любому человеку.

Страх перед потерей контроля

Крепкий, дарующий здоровье сон — быстрое засыпание, собственно сон, освежающее пробуждение — может превратиться в самую настоящую проблему, поскольку ночь представляет собой неконтролируемую сторону действительности. Она вселяет страх той рациональной части нашей сущности, которая привыкла доминировать во всем. Сон сопряжен с угрозой потери контроля и переходом инициативы к незнакомой, «темной» стороне нашей сущности.

Наши трудности, связанные с ночью, сном и его образами, отражают и свойственное нам вытеснение мысли о смерти. В основе страха смерти лежит отступление от христианской веры и, в первую очередь, материализм западного общества. Тот, кто живет, ориентируясь только на материальное, в конце естественным образом не будет иметь надежд.У него в самом подлинном смысле слова ничего не останется. С другой стороны, это поле проблем указывает на то, сколь невероятный потенциал роста мог бы образоваться, если бы мы смогли вновь открыть для себя светлые стороны сна и смерти.

Чтобы естественно и не напрягаясь перейти с одного уровня на другой — от бодрствования к сну, от жизни к смерти, — мы должны выполнить задачи того уровня, который хотим покинуть. Только если мы сделали «домашнее задание», переход может пройти удачно.

Никак не отпустить

С точки зрения психологии, за расстройствами сна нередко скрывается страх отпустить собственное маленькое «Я». Это тот же самый страх, под действием которого многие не позволяют себе испытать «маленькой смерти», то есть оргазма, который подразумевает, что мы отпускаем себя и разрешаем себе «падение» в неведомое. За этим тоже стоит страх потери самого «себя», своего маленького «Я». Такие люди не в состоянии «провалиться в сон» и счастливо заснуть, потому что их отношение к потере «Я» и контроля отличается негативностью. Движение назад — а сон всегда есть регрессия — навстречу невыразимому, навстречу источнику жизни, расценивается как отделение от «Я» и вызывает страх. Для других людей, находящихся в духовном поиске (а такие есть практически во всех религиозных направлениях и духовных традициях), освобождение от «Я», напротив, является ключевой целью.

Перенапряжение, стресс

Давление, накопленное за день, очень часто со всей силой наваливается на людей в ночные часы — они не выполнили заданий, не смогли оправдать надежд, и так далее. Добавьте к этому боязнь нового дня, который, скорее всего, не предвещает никаких улучшений. Одной такой темы с лихвой хватило бы, чтобы лишить человека сна, — а на самом деле они практически никогда не приходят поодиночке. Прошлое, с которым не удалось справиться, бросает тень на внушающее страх будущее. Между этими жерновами и проходят ночные часы. Классическая медицина поносит стресс, на который сегодня, кажется, возлагают ответственность за все. Сюда же примешивают внешние причины расстройств сна, такие как сильный шум, который также относят к разряду стрессовых факторов. Статистика утверждает, что еще сильнее сну препятствуют разве что наши заботы.

Заученные программы, сонная ипохондрия

Проблемы со сном часто еще более усугубляются на фоне заученных программ поведения. Чувство дискомфорта от того, что человек укладывается в постель и упорно не может заснуть, постепенно начинает ассоциироваться у него с кроватью и спальней. Бывает и так, что, стоит человеку зайти в спальню, он тут же чувствует беспокойство, нервозность и страх.

Уже в детстве у нас может развиться разновидность сонной ипохондрии. Отмечено, что у подавляющего большинства пациентов, испытывавших проблемы со сном, были родители, которые придавали сну преувеличенное значение. Это выражалось, к примеру, в том, что плохое поведение и неудачи ребенка они объясняли его плохим сном. Или же они предсказывали детям неуспех, если те накануне недостаточно хорошо и крепко выспались. Вот на этой почве и вырастает древо проблем, плоды которого человеку приходится пожинать в дальнейшей жизни.

Постоянное боязливое наблюдение за собой, отслеживание того, удалось или удастся ли выспаться, непременно портит сладкий вкус засыпания. Соответствующие страхи нередко становятся явью. Тот, кто в течение длительного времени боится оказаться несостоятельным в чем-то лишь потому, что не высыпается, тем самым не только будет мешать собственному засыпанию, но и — со временем — выполнению возлагаемых на него задач.

Проблемы с засыпанием могут объясняться и феноменом формирования рефлекса «самовознаграждения»: тот, кто еженощно компенсирует свою неспособность заснуть глотком спиртного, расслабляющим видеофильмом или чем-нибудь еще в том же духе, может значительно усилить уже имеющуюся проблематику.

Сбой ритма

Наряду с перегрузкой, являющейся неотъемлемой частью современной жизни, на появление расстройств сна влияет и потеря гармоничного ритма жизни, созвучного с природой. Двадцатый век был ознаменован триумфальным шествием по всей планете искусственного освещения. Едва ли кто-то задумывался о негативных последствиях, которые лавинообразно распространились все по той же планете в виде, в частности, депрессий и расстройств сна. Почти все так называемые душевные болезни связаны, в частности, с потерей ритма; почти все они сопровождаются расстройствами сна.

Телесные дисфункции

Одной из недостаточно изученных первопричин расстройств сна могут быть и телесные дисфункции. Избавление от телесных симптомов, препятствующих полноценному сну, возможно только при условии их проработки на уровне души. К примеру, выяснилось, что для подавляющего большинства пациентов, страдающих от расстройств сна, характерно хронически низкое давление крови. У пациенток с пониженным давлением (а именно о женщинах чаще всего и идет речь) можно выявить специфические наборы проблем.

Дело в том, что такие пациентки, как правило, еще не нашли своего места в окружающем мире и не научились управлять своей жизнью. Их коммуникативные проблемы получают воплощение в виде страхов, холодных рук, холодных стоп (душа уходит в пятки). Кроме того, существует ряд обусловленных болями в теле, спине, конечностях расстройств сна, и эти проблемы надлежит выявить и проработать на соответствующем уровне.

Также полезно было бы поразмыслить над значением всех этих «болячек» для нашей души — в том смысле, как об этом говорится в книге «Болезнь как символ».

Проблемы со сном могут быть вызваны такой органически обусловленной дисфункцией, как сердечная слабость. В этом случае, только занимая лежачее положение, организм получает возможность восстановить надлежащее кровообращение и тем самым вывести нужное количество воды.

Частые позывы к мочеиспусканию и становятся причиной нарушения сна. Может статься и так, что распухающая с годами предстательная железа принимает на себя функцию плотины, не позволяющей полноценно опорожнять мочевой пузырь. В результате частота посещения туалета существенно возрастает, в том числе и по ночам.

В силу расслабления соединительной ткани и связанной с этим слабостью мочевого пузыря женщины могут также испытывать многократные позывы к мочеиспусканию в течение ночи, что приводит к расстройству сна.

Если сон нарушается из-за судорог икроножных и других мышц, полезно подойти к этому вопросу с двух сторон:

во-первых, попытаться выявить душевные первопричины этих судорожных сокращений и перенапряжений,

а во-вторых, — пройти курс приема магния, который поразительным образом улучшает наше состояние на уровне тела.

Толкование всех этих проблем — от сердечной недостаточности и набухания простаты до склонности к судорогам — представлено в книге «Болезнь как символ». Их надлежит проработать и отпустить от себя, используя свои возможности в осознании пространства образов души.

В переходный период, в старости, когда перед нами встает задача совершить величайший «перевод стрелок» своей жизни, голос сердца может зазвучать особенно громко и начать комментировать процесс умирания как начало нового становления. Или же перед лицом таких изменений нас начнет порой прошибать пот. То, что в основании названных последними симптомов лежат крайне волнующие, горячие темы, не вызывает сомнений. И возникающие при этом расстройства сна могут быть связаны со сновидениями и вытекающими из них мыслями и чувствами.

Будоражащие сны

Неоднократное ночное пробуждение в большинстве случаев обусловлено тем, что сновидения наступают вблизи границ сознания, и сон нарушается под влиянием соответствующих эмоций. Нередко люди настолько теряют доступ к мирам внутренних образов, что сновидения разворачиваются без всякого участия с их стороны. И тогда эмоции просто катапультируют их из сна.

Если при этом «образы страха» теряют свою отчетливость, то выступивший пот или учащенное сердцебиение только выигрывают. Ведь образы, даже если они не воспринимаются сознанием и не остаются в памяти, никуда не исчезают, как и вызванные ими реакции. А это значит, что не осознанная и продолжающая тлеть в подсознании тема отнимет у нас покой, который так необходим для того, чтобы вновь заснуть.

Проблемы со сном, как и проблемы с засыпанием, имеют место в середине ночи. Пробуждение как таковое не представляет собой проблемы, если человек вскоре вновь засыпает.

Нарушения процесса сна свидетельствуют о том, что тревожащие нас темы столь тягостны, что, прервав сон, они потом не дают ему вновь прийти. В таких ситуациях имеет смысл обратиться к медитациям с голосовым сопровождением, чтобы вернуть себе доступ к образным мирам и с их помощью попытаться выявить причины проблем. Таким способом можно намного быстрее освободиться от них, при условии, конечно, что у нас хватит силы воли встать перед ними лицом к лицу.

Если мы посмотрим на нарушение процесса сна с точки зрения, выраженной в книге «Болезнь как символ», и постараемся понять, о чем организм пытается нам сказать, задача облегчается. Мы видим, что, во-первых, нам не удается заснуть и погрузиться в бессознательное состояние. Во-вторых, мы вынуждены лежать в постели и искать — искать сон, который не хочет приходить. Но именно в это время стоит отказаться от сопротивления, успокоиться и постараться оставаться спокойным далее, а затем добровольно последовать за осаждающими сознание мыслями.

Чаще всего достаточно просто найти ключик к дверям от тех проблем, которые прорабатывались в прерванных снах. У них есть свой смысл, и со временем можно научиться понимать то сообщение, которое они несут. Нередко из такого «расстройства» возникает новое отношение к ночи и ее снам.