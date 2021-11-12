Удивительные свойства миндального масла

Масло миндаля производится из 100% сладкого миндаля. В результате этого масло имеет чистый, нейтральный вкус, сообщает Три ореха.

Почти на 62% (62-86%) миндальное масло состоит из триглицеридов - олеиновой кислоты, около 24% (20-30%) триглиглицеридов линолевой кислоты и 6% (4-9%) триглиглицеридов пальмитиновой кислоты. Насыщенные жирные кислоты не более 0,1%. Большое количество витамина E и витамина К. Оно обладает антиоксидантным и защищающим свойством кожу.

Применение миндального масла

Миндальное масло применяют в косметической промышленности в рецептурах косметического молочка, питательных кремов, масок, средств для укрепления волос.

Оно является базовым маслом, которое подходит для всех типов кожи. Миндальное масло хорошо проникает в кожу, особенно в сухую. Оно смягчает, успокаивает, увлажняет и интенсивно питает ее. Ускоряет процесс восстановления клеток, оказывает противовоспалительное, регенерирующее и тонизирующее действие. Традиционно миндальное масло используют в качестве массажного средства. Его используют в средствах по уходу за волосами.