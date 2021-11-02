Полезные свойства тыквенного масла для здоровья

Регулярное употребление масла из семян тыквы укрепляет иммунитет, стимулирует обмен веществ, помогает похудеть, улучшает состояние кожи и волос. Полезные свойства тыквенного масла применяются при заболеваниях сердца, сосудов, печени, желчного и мочевого пузыря, простатите, сообщает Агродар.

Полезный и вкусный продукт лечит гастрит, предупреждает развитие хронических воспалений, избавляет от изжоги, поддерживает эластичность кожи и сосудов.

Состав масла тыквы

Качественный продукт получают методом холодного отжима. Но иногда, чтобы увеличить содержание линолевой кислоты, применяется тепло и влага. Незаменимые линоленовая и линолевые кислоты поступают исключительно с питанием. Пальмитиновая кислота снижает уровень "плохого" холестерина, препятствует образованию сгустков на стенках артерий. Стеариновая кислота поддерживает оптимальный уровень холестерина. Масло тыквы полезно высоким содержанием легкоусвояемых белков, витаминов А, Е, F, С, Р, группы В.

Еще в состав входят биологически активные вещества:

- фитостеролы уменьшают всасывание в кишечнике холестерина, предотвращают злокачественные образования;

- фосфолипиды стимулируют жировой обмен, улучшают состояние кожи при псориазе, экземах, старческой пергаментной коже. Выполняют иммуномодулирующие, регенерирующие функции, участвуют в переносе витаминов, регулируют активность отдельных ферментов.

- флавоноиды отличаются антиоксидантами и дубильными свойствами, некоторые оказывают противомикробное действие.

- токоферолы защищают ткани от вредного воздействия молочной кислоты, предупреждают упадок сил, малокровие. Участвуют в синтезе белка, необходимы для тканевого дыхания, различных процессов клеточного метаболизма.

- каротиноиды участвуют в окислительно-восстановительных и обменных процессах, замедляют старение, принимают участие в росте костной и зубной тканей, благотворно влияют на остроту зрения, синтез зрительного пигмента сетчатки.

Микроэлементы представлены цинком, железом, фосфором, кальцием, магнием. Высокое содержание цинка способствует выработке инсулина, укреплению иммунитета, оптимальному протеканию обменных реакций. Антиоксидантные свойства тыквенного масла защищают клеточные мембраны, замедляют процессы старения, омолаживают организм.

Масло тыквы для желудочно-кишечного тракта

Натуральный продукт защищает клетки печени, улучшает работу желчного пузыря. Регулярное употребление нормализует отделение желчи, предупреждает образование жировых отложений, воспалительные процессы в печеночной ткани, желчном пузыре (холецистит), нарушение моторики (дискинезии) желчевыводящих путей.

Тыквенное масло полезно свойством устранять изжогу. Достаточно принять 1-2 ч.л. и изжога пройдет. Другой способ устранения изжоги: измельчить 2-3 зубчика чеснока, залить половиной стакана масла тыквы, настоять неделю в темном месте. Принимать по 1-2 ч.л.

Лечебные свойства тыквенного масла приносят пользу при поражениях печени, жировой дистрофии. В течение месяца принимать по 1-2 ч.л. за полчаса-час до еды. Для оздоровления печени готовится лечебный состав из 1/2 стакана масла тыквенных семечек, головки чеснока, полкило меда, пары лимонов. Чеснок, лимоны с кожурой пропустить через мясорубку, добавить мед, масло, тщательно перемешать. Принимать по 1-2 ч.л. за полчаса до еды. Хранить лечебный состав в холодильнике.

Тыквенное масло обладает желчегонным свойством, его применяют при холецистите, застойных явлениях в желчном пузыре. Принимать по 1 ст.л. за час до еды в течение полумесяца. Если в правом боку появился дискомфорт (началось движение камней), стоит уменьшить дозировку до 1/2 ч.л. или проконсультироваться с врачом. Для усиления желчегонного действия масло разбавляют удвоенным количеством соков грейпфрута или лимона. Данным способом на свой страх и риск удается вывести камни небольшого размера. При появлении дискомфорта следует снизить дозу до 1/2 ч.л., соблюдать осторожность. Движение большого камня может вызвать закупорку и потребуется срочная операция.

Масло семян тыквы обладает слабительными свойствами, полезно при метеоризме, запорах. Принимать неполную столовую ложку за полчаса до еды в течение полутора недель. Через полмесяца повторить лечение.

Продукт не выносят глисты, поэтому рекомендуется в течение двух недель принимать по 1 ч.л. три раза в день. При наличии остриц необходим утренний прием, натощак. Пищу в течение дня приправлять корицей, тмином.

Для лечения тяжести в желудке, в случае гастрита приготовить масляный настой. Измельчить по 1 ст.л. травы тысячелистника, зверобоя, залить 1/2 стакана масла тыквы. Настаивать неделю в темном прохладном месте. Принимать по 1 ч.л. за полчаса до еды.

Полезные свойства тыквенного масла для обмена веществ

Масло тыквенных семечек особенно полезно в случае нарушений липидного обмена, прежде всего, при ожирении. С целью профилактики, а также избавления от избыточного веса полезно принимать тыквенное масло по 1 ч.л. три раза в день, употребив в общей сложности 0.5 л полезного продукта. Оздоровительный курс для снижения массы тела проводится один раз в шесть месяцев.

Полезный продукт помогает поддерживать женский гормональный баланс, снижает болезненное состояние в критические дни. Противовоспалительные и антибактериальные свойства масла тыквы способствуют предупреждению воспалений слизистой влагалища (кольпит), эктопии (эрозии) шейки матки. Масло из семян тыквы нормализует выработку половых гормонов у женщин и мужчин. Регулярный прием нормализует женский цикл, помогает справиться с бесплодием. Входящие в состав витамины и микроэлементы полезны для оптимального развития плода.

Польза масла тыквы при лечении заболеваний сердца, сосудов, вен

Снижается уровень "плохого" холестерина, что облегчает работу сердцу. Рецепт нормализации артериального давления: регулярно принимать в течение месяца через два часа после ужина 1 ст.л. тыквенного масла. Данным способом удается предупредить развитие гипертонической болезни.

Лечебные свойства масла семян тыквы полезны сердцу, особенно в сочетании с курагой: вымыть и измельчить 50 г кураги, залить стаканом масла, настаивать в течение недели. Принимать по 1 ст.л. за час до еды в течение полутора недель или заправлять салаты.

В случае варикозной болезни вен применение масла тыквы улучшает микроциркуляцию, снижает отечность: для поддержания сосудов в тонусе полезно раз в день съедать на половине кусочка черного хлеба кашицу зубка чеснока, смешанную с 1 ч.л. тыквенного масла.

Если на коже в результате варикозной болезни образовались язвы: настоять в 1/2 стакана масла тыквы 40 г свежих корней лопуха. Подогревать смесь на водяной бане 15 минут, дать остыть, процедить. Смазывать составом язвы. Хранить в холодильнике.

Противоаллергические свойства масла семян тыквы полезны для быстрого устранения внешних проявлений: продукт принимается по 1 ч.л. три раза в день. В случае ринита закапывается в каждую ноздрю по 2-3 капли 2 раза в день.

Применение масла тыквы для профилактики и лечения простуды

Натуральный продукт укрепляет иммунную систему. Для профилактики простуды, насморка в осенне-весенний период его полезно принимать по 1 ч.л. три раза в день.

Для укрепления иммунитета: в стакан теплой воды добавить 1/2 ч.л. тыквенного масла, 1/3 ч.л. кашицы чеснока. Принимать натощак в течение полутора недель.

При насморке полезные свойств тыквенного масла применяются при закапывании в нос. В 1 ч.л. необходимо добавить каплю сока чеснока или смешать с двумя частями свекольного, морковного соков.

Смешанное в равных частях с соком алоэ, масло тыквы полезно при ангине. Лечебным составом смазывают горло. При кашле смешать две части масла тыквы с одной частью нашатырного спирта, растирать грудь.

Польза тыквенного масла для дыхательной системы

Оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях органов дыхания: бронхитах, пневмонии. Используют даже при лечении туберкулеза.