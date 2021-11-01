Рецепт воздушного молочного пудинга
Блюдо традиционной английской кухни, которое завоевало немало женских сердец. Очень простой в приготовлении, не требует никаких специальных умений, не содержит химических добавок, как в магазинах, да ещё и не вредит фигуре. Можете смело готовить и не переживать о прибавлении лишних килограммов, сообщает Cookery.site.
Для молочного пудинга вам понадобятся такие ингредиенты:
- Молоко (цельное) – 500 мл.
- Сахар – 250 гр.
- Ванильный сахар – 5 гр.
- Яйца – 5 шт.
- Лимон – 1шт.
Готовим нежнейший десерт для всей семьи пошагово
- Первым делом сварим карамель. Берем литровую кастрюльку и ставим на медленный огонь, выдавливаем 3 ч.л. лимонного сока. Если остудить обычную карамель, то она быстро затвердеет, а вот кислота не даст этому произойти – карамель будет тянуться, а нам как раз это и нужно.
- Добавляем к лимону сахар (4 ст. ложки с горкой) и оставляем томится в сотейнике 5-7 минут, пока содержимое не станет карамельного цвета.
- В другую небольшую емкость наливаем молоко (1,5 стакана), насыпаем сахар (0,5 стакана) и 5 г. ванильного сахара (0,5 ч.л.) и немножечко подогреваем.
- Отдельно берем 5 яиц и разбиваем их в миску, добавляем туда оставшееся молоко, венчиком перемешиваем. Во время помешивания этой массы, небольшой тонкой струёй вливаем теплое молоко с сахаром. Берем миксер и сбиваем содержимое до густой консистенции.
- В подготовленные ёмкости для десерта выливаем на дно карамель, а сверху добавляем молочную смесь. Чтобы карамель выглядела блестящее и аппетитнее, наш поистине шикарный десерт мы будем запекать на водяной бане в духовке. Возьмем противень с высокими бортиками, нальём туда тёплую воду, поставим наши ёмкости и отправим запекаться в духовку при температуре 160-170 градусов на час. Если пудинг застыл и стал светло-коричневым цветом, значит наш десерт готов. Для того, чтобы застывшую массу можно было легко вытащить из формочек, нужно чтобы она остыла минут 30.
- Чтобы легко достать наш десерт, нужно в кастрюльку налить кипятка, и в неё поставить на 1 минуту наши формочки. Накрываем тарелочкой формочку, переворачиваем и вуа-ля – наш десерт готов к употреблению.