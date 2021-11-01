Рецепт воздушного молочного пудинга

Блюдо традиционной английской кухни, которое завоевало немало женских сердец. Очень простой в приготовлении, не требует никаких специальных умений, не содержит химических добавок, как в магазинах, да ещё и не вредит фигуре. Можете смело готовить и не переживать о прибавлении лишних килограммов, сообщает Cookery.site.

Для молочного пудинга вам понадобятся такие ингредиенты:

Молоко (цельное) – 500 мл.

Сахар – 250 гр.

Ванильный сахар – 5 гр.

Яйца – 5 шт.

Лимон – 1шт.

Готовим нежнейший десерт для всей семьи пошагово

Первым делом сварим карамель. Берем литровую кастрюльку и ставим на медленный огонь, выдавливаем 3 ч.л. лимонного сока. Если остудить обычную карамель, то она быстро затвердеет, а вот кислота не даст этому произойти – карамель будет тянуться, а нам как раз это и нужно.

Добавляем к лимону сахар (4 ст. ложки с горкой) и оставляем томится в сотейнике 5-7 минут, пока содержимое не станет карамельного цвета.

В другую небольшую емкость наливаем молоко (1,5 стакана), насыпаем сахар (0,5 стакана) и 5 г. ванильного сахара (0,5 ч.л.) и немножечко подогреваем.